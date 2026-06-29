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ನಿತ್ಯದ ಡಯಟ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ತ್ವಚೆಯ ಕಾಂತಿ ದ್ವಿಗುಣ!

ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತ್ವಚೆಯ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಸೂಪರ್​ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ.

SKIN CARE Tips FOODS FOR GLOWING SKIN skin care daily diet plan ತ್ವಚೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
ತ್ವಚೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 29, 2026 at 5:14 PM IST

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ಮುಖದ ತ್ವಚೆಯು ಮಂದವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಬಹುತೇಕರು ವಿವಿಧ ಫೇಸ್ ವಾಶ್‌ಗಳು, ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ದಿನಚರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಲು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಾವು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ತ್ವಚೆಯು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.

SKIN CARE Tips FOODS FOR GLOWING SKIN skin care daily diet plan ತ್ವಚೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
ತ್ವಚೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸುಂದರವಾದ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು 'ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಹಾರ' ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಖ್ಯಾತ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಲೋವ್ನೀತ್ ಬಾತ್ರಾ ಅವರು, ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸೂಪರ್​ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಆಮ್ಲಾ ಬೆಸ್ಟ್: ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಮ್ಲಾ ನಿಜವಾದ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್​ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಇದು ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಾ ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚರ್ಮವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮಸುಕಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೊಡವೆ, ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

SKIN CARE Tips FOODS FOR GLOWING SKIN skin care daily diet plan ತ್ವಚೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
ತ್ವಚೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಉತ್ತಮ: ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಆಹಾರ ಎಂದರೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೀಟ್ರೂಟ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ - ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್​ ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಮಂದತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಆಂತರಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಜಾ ಹಾಗೂ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

SKIN CARE Tips FOODS FOR GLOWING SKIN skin care daily diet plan ತ್ವಚೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
ತ್ವಚೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯದು: ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚರ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್​ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲವು ವಾಲ್ನಟ್ ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಊತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಒಳಗಿನಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇವು ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು: ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮಸುಕಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುಖವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೌವನಯುತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞ ಲವ್ನೀತ್ ಬಾತ್ರಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

SKIN CARE Tips FOODS FOR GLOWING SKIN skin care daily diet plan ತ್ವಚೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
ತ್ವಚೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಕಡಲೆ: ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು, ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಕಡಲೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಪುನರ್ಯೌವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖವು ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು: ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸೇವನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಜ್ಞರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆರ್ರಿ ಸ್ಮೂಥಿಗಳು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ರಸ, ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳು, ಚೀಸ್ ಚೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಲ್ಫಿಯಂತಹ ಟ್ರೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಬಲವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಒಮ್ಮೆ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಇವು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು: ಕಾಂತಿಯುತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಜ್ಞರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳು, ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳು, ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಡ್ ತಿಂಡಿಗಳು, ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಆಹಾರಗಳು ಚರ್ಮದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಯೌವ್ವನದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಲಜನ್ ಅನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇವು ಸುಕ್ಕುಗಳು, ಮಂದ ಬಣ್ಣ, ಚರ್ಮದ ಉರಿಯೂತದಂತಹ ಅಕಾಲಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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SKIN CARE TIPS
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SKIN CARE DAILY DIET PLAN
ತ್ವಚೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
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