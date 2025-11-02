'ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಗುರುತು ರಕ್ಷಣೆ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ರಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ': ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣೆಯ ವಕೀಲ
ಇಂದಿನ AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣೆ ಪರ ವಕೀಲ ಸಫೀರ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ, AI- ರಚಿತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೇರಿ ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಹೆಸರು, ಫೋಟೋ, ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಗುರುತು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ (IPR) ವಕೀಲ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರ ಸಫೀರ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ತಾರೆಯರ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಖ್ಯಾತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೌಸ್ಗಳಾದ ಸಬ್ಯಸಾಚಿ, ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಅನಿತಾ ಡೊಂಗ್ರೆ ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫೀರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ದೆಹಲಿಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದವೀಧರರಾಗಿರುವ ಸಫೀರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯು ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದವು. ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆಯೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೂ ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಸಫೀರ್ ತಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ತಂತ್ರದ ಸಂಗಮ. ಇದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತಾರೆ ವಕೀಲ ಸಫೀರ್.
ಬಚ್ಚನ್, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಕಾಲತ್ತು: ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಕ್ಷಣೆಗಿಂತ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರಕ್ಷಿಸುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ತಾರೆಯರ ಹೆಸರು, ಧ್ವನಿ, ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ತಾರೆಯರ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘನತೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಶೋಷಣೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ಗಳು, ಲೋಗೋಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸುತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ದುರುಪಯೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಫೀರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಹೆಸರು, ಅಡ್ಡಹೆಸರು, ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ಭಂಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆ. ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದೆ. ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಅವರ ಗುರುತನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಕುರಿತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶೋಷಣೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ರೇಖೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲಾವಿದರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅನಗತ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶೋಷಣೆ, ಮಾನನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಸಬ್ಯಸಾಚಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅನಿತಾ ಡೊಂಗ್ರೆ ಅವರಂತಹ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಪರವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಬ್ಯಸಾಚಿ ಅವರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ನೋಂದಾಯಿತ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗಳು ಅಥವಾ ಉಡುಪುಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವ ನಕಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ರಮ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಆಮದುಗಳ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಜೀನ್ಸ್, ಆಭರಣಗಳು, ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಕೀಲರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
