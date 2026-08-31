ETV Bharat / lifestyle

ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ!: ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ನೀಡಿದ ಸೇಫ್ಟಿ TIPS

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್​ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ತಜ್ಞರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

FRIDGE POWER SAVING TIPS FRIDGE SAFETY TIPS POWER SAVING TIPS ಫ್ರಿಡ್ಜ್​ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್​ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 31, 2026 at 4:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತೇವೆ. ತರಕಾರಿ, ಹಾಲು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಮಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಯಮಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬಿಸುವುದೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ.

ಹೀಗೆ, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮಾಸಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಚೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲು ಕೂಡಾ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಜೀವಹಾನಿಯ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿರುನಲ್ವೇಲಿಯ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು: ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಕೋಚಕ, ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿಸುವುದರಿಂದ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಸುರುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಾಖವು ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವು ಹಠಾತ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸ್ಫೋಟಗಳು, ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.

FRIDGE POWER SAVING TIPS FRIDGE SAFETY TIPS POWER SAVING TIPS ಫ್ರಿಡ್ಜ್​ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್​ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಫ್ರಿಡ್ಜ್​ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗಗಳು:

ಗೋಡೆಯಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಗೋಡೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದಿಗೂ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ 1.5 ರಿಂದ 2 ಅಡಿ ಅಂತರವಿರಬೇಕು. ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಾಖವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಮಧ್ಯಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ: ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಾಪಮಾನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಕೋಚಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ, ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸೇವೆ: ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳಭಾಗ, ಹಿಂಭಾಗದ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂಕೋಚಕದ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸೇವೆ, ನಿಯಮಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಆರ್​ಜಿಸಿಬಿ ನ್ಯಾನೊಪೋರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
  2. ಟೈಪ್ -2 ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಖಿನ್ನತೆಯ ಅಪಾಯ: ಸಂಶೋಧನೆ
  3. ದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಸವಾಲನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?
  4. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ Vs ಹಾರ್ಟ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್: ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
  5. ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಔಷಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಎಚ್‌ಸಿಯುನ ಕೋಲಜಿ ಬಯೋಸೈನ್ಸಸ್

TAGGED:

FRIDGE POWER SAVING TIPS
FRIDGE
POWER SAVING TIPS
ಫ್ರಿಡ್ಜ್​
WHAT CAUSES A FRIDGE EXPLOSION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.