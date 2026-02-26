ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ!
ನಿಮ್ಮ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : February 26, 2026 at 9:11 PM IST
ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇಲ್ಲವೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಉಪಕರಣ. ಚಳಿಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲವಾಗಿರಲಿ, ಜನರು ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ 24/7 ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ನ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ.8ರಿಂದ ಶೇ.13ರವರೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇದರ ಸಂಕೋಚಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ನ ಗಮನಾರ್ಹ ಬಳಕೆದಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಣ್ಣ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸರಳ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವುದು?: ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ತಾಪಮಾನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 1ರಿಂದ 5 ಅಥವಾ 1ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಹಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಋತುಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ತಾಪಮಾನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು 1-5 ಅಥವಾ 1-6ಗೆ ಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ (4 ಅಥವಾ 5), ಆದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆ (1, 2, ಅಥವಾ 3) ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತ ತಾಪಮಾನವು 1.7-3.3C (35°F - 38°F) ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು.
ಹಂತ 1ರಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2-5C ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರೀಜರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಮನೆಗಳು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ತಾಪಮಾನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಇದೆ.
ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಬೆಟ್ಟವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಇದು ಸಂಕೋಚಕವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ತಾಪಮಾನದ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಕೋಚಕದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬೇಕು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ...
- ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ತುಂಬಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅನಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ತಂಪಾಗಿಸುವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಫ್ರೀಜರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದ್ರಾಹಾರದಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ತಾಜಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಸುಮಾರು -18C ಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ತಾಪಮಾನವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸಲು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:
- ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಜ್ಞರು ಈ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
- ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ
- ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು ಹಿಂಭಾಗ ಅಥವಾ ಬದಿಗಳಿಂದ ಶಾಖವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಶಾಖ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದರೆ, ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಗೋಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
- ಮೈಕ್ರೋವೇವ್, ಓವನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೌವ್ನಂತಹ ಶಾಖದ ಮೂಲಗಳ ಬಳಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿಡಬೇಡಿ: ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿಡುವುದರಿಂದ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ, ತಾಪಮಾನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಕೋಚಕವು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ.
ಗಾಜಿನ ಅಥವಾ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ: ಗಾಜು ಮತ್ತು ಸೆರಾಮಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗಿಂತ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ವಿತರಿಸುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅದರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿ: ಪ್ರತಿ 1ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ತಂಪಾಗಿಸುವ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳು, ಕೊಳಕು ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೊಳಕು ದ್ವಾರಗಳು ಸಂಕೋಚಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
