ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಎಸಿ, ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು? ತಜ್ಞರ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್​ಗಳಿವು

ಎಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

Published : May 1, 2026 at 10:18 AM IST

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಸೆಖೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಎಸಿ ಹಾಗೂ ಏರ್​​ ಕೂಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಎಸಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ, ಏರ್ ಕೂಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿಲು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣತೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಣ್ಣಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಕೂಲರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇಡೀ ಕೋಣೆ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಿಗುಟು ಜಿಗುಟಾದ ಸಂವೇದನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮವು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತೇವಾಂಶವು ಕಡಿಮೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜೊತೆಗೆ, ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಹಲವಾರು ಇತರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕೂಲರ್​​ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಫೋಟದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಎಸಿ ಮತ್ತು ಕೂಲರ್​ ಬಳಸುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಬಾರದ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ: ಬೇಸಿಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ, ಇಲ್ಲವೇ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಾಪಮಾನವು 40C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಹಾಗೂ ಕೂಲರ್​​ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆನ್​ ಇದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೋಟಾರ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೂಲರ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಅದು ಬರ್ನ್ಔಟ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ಮೋಟಾರ್ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ: ಕೂಲರ್‌ನಲ್ಲಿನ ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ಹಾಗೂ ಅದು ಒಣಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಮೋಟಾರ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀರಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೋಟಾರ್​​ನ ಆಂತರಿಕ ವಿಂಡಿಂಗ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆ: ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಮೋಟಾರ್ ಒಳಗೆ ಧೂಳು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಜಾಮ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಇಲ್ಲವೇ, ದೋಷಪೂರಿತ ವೈರಿಂಗ್​ನಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಆಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಲೂ ಕೂಲರ್ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಅಥವಾ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಅಪಾಯ: ಗಾಳಿಯು ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಣ್ಣ, ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿದರೆ, ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಅಪಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೋಟಾರ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾದರೆ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುವ, ಸ್ವಯಂ ಆಫ್​ ಆಗುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅತಿಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏರ್ ಕೂಲರ್‌ನ ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸರಿಸುಮಾರು 6ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳಿರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಕೂಲರ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆಧುನಿಕ, ಶಕ್ತಿ ಸಮರ್ಥ ಏರ್ ಕೂಲರ್‌ಗಳು ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.20ರಿಂದ 30ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ​​ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚವು ಹೊಸ ಕೂಲರ್‌ನ ಬೆಲೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ.40ರಿಂದ 50ರವರೆಗೆ ಆಗಬಹುದು.

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹೆಗಳೇನು?:

  • ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯು ಒಳಬರಲು ಹಾಗೂ ಹೊರಹೋಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಫ್ರೆಶ್​ ಗಾಳಿ(ventilation) ಬರಬೇಕಾದರೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾಗೂ ದಪ್ಪನೆಯ ಪರದೆ(curtain)ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ತೆಳುವಾದ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಬೇಸಿಗೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಲರ್‌ನ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂಲರ್ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲಿದೆ.
  • ಕೂಲರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ಹುಲ್ಲಿನ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಹನಿಕೊಂಬ್ ಪ್ಯಾಡ್​ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ.

