ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ
ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಮತ
Published : November 11, 2025 at 10:22 PM IST
ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೂ ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ನೀವು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಅನುಮಾನಗಳು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಅನೇಕರು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಹೊಸ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸದು ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವೆಂದು ತೋರುವ ಈ ಸಂಬಂಧವು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ನಿಶಾನೆ ತೋರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇವು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಕೆಂಪು ನಿಶಾನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇವುಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಯಪಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಂತೆ ತೋರಬಹುದು. ಇದು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆದರಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಅವರನ್ನು ಭಯಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ: ಲವ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಎಂದರೆ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡುವುದು. ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಸರಿ ಎನ್ನಿಸಬಹುದು. ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಹೊಗಳುವುದು, ಹೆಚ್ಚು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಪದೇ ಪದೇ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಸಮಯ ಕೊಡದಿರುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಲವ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಇದೆಲ್ಲವು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಬಯಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತರಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲವೇ ಹಿಂಸೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವರವರ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇಬ್ಬರು ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸದೇ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಾರದು. ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ತಳ್ಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಅನುಮಾನ: ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅನುಮಾನಿಸುವುದು ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಕೆಲವರು ಎರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮರೆತು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದರಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು, ತಡವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಎಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಭಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ: ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಮೊದಲು ತಮಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತಾವೇ ಮೊದಲಿಗರಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಅವರು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು
ಅಸೂಯೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ: ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆತಂಕ, ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಭಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಇತರ ಜನರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಸೂಯೆಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಣವಿರುವ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಸೂಯೆ ಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ತುಂಬಾ ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.