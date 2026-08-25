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ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ನುಗ್ಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಸ್ನೇಕ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ!

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ನುಗ್ಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

LEMON GRASS FOR SNAKE BEST PLANT TO KEEP SNAKES AWAY ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳ ನುಗ್ಗುತ್ತಿವೆಯೇ Indian Snakeroot
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳ ನುಗ್ಗುತ್ತಿವೆಯೇ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 25, 2026 at 9:42 PM IST

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ಮಳೆಗಾಲದ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ, ತುಂತುರು ಮಳೆಯು ಹಾವಿನ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ನಿರಂತರ ಭಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಹೌದು, ಮಳೆನೀರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒಣ ನೆಲವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳು ಆಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಳ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಾವುಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

LEMON GRASS FOR SNAKE BEST PLANT TO KEEP SNAKES AWAY ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳ ನುಗ್ಗುತ್ತಿವೆಯೇ Indian Snakeroot
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ನುಗ್ಗುತ್ತಿವೆಯೇ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಸಸ್ಯ: ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್‌ ಅಥವಾ ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ, ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಮಾನವರಿಗೆ ಈ ವಾಸನೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವೆನಿಸಿದರೂ ಹಾವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಸನೆಯ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಚೆಂಡು ಹೂಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ದಾಟುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾವು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್: ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು (ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಣ್ಣೆ 'ಸಿಟ್ರೊನೆಲ್ಲಾ' ಬಲವಾದ ನಿಂಬೆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳು ಈ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿಷಕಾರಿ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉಪದ್ರವವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

LEMON GRASS FOR SNAKE BEST PLANT TO KEEP SNAKES AWAY ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳ ನುಗ್ಗುತ್ತಿವೆಯೇ Indian Snakeroot
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ನುಗ್ಗುತ್ತಿವೆಯೇ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಸ್ಯ: ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾವು ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಫರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಹೊಗೆಯು ಹಾವುಗಳ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಾನದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಮನೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಸರ್ಪಗಂಧ: ಸರ್ಪಗಂಧ ಸಸ್ಯವನ್ನು (Indian Snakeroot) ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಕಹಿ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರವಾದ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಓಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮನೆಗಳ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ದವನ ಸಸ್ಯ: ದವನ (Davana) ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ತೀವ್ರವಾದ ಸುವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಸನೆಯು ಸಸ್ಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಘ್ರಾಣ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಅನಗತ್ಯ ಪೊದೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳ ಭಯದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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LEMON GRASS FOR SNAKE
BEST PLANT TO KEEP SNAKES AWAY
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳ ನುಗ್ಗುತ್ತಿವೆಯೇ
INDIAN SNAKEROOT
LEMON GRASS FOR SNAKE

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