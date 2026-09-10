ಪತಿ - ಪತ್ನಿ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಇದೊಂದು 'ಭರವಸೆ' ಮೂಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು!
ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
Published : September 10, 2026 at 8:33 PM IST
ವೈವಾಹಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದು. ಇಂತಹ ಪರಸ್ಪರ ಭರವಸೆ ಬೆಳೆಯಲು ದಂಪತಿಗಳು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ಮಾಡುವ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇತರರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಸಂಗಾತಿಯು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವವರೆಗೆ ಕಾಯದೇ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು. ಇದು ಸಂಗಾತಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪರಸ್ಪರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು: ಪತಿ - ಪತ್ನಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಕಟವಾಗಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಸಂಗಾತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಷ್ಟವಾಗದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬಾರದು. ತಮ್ಮದೇ ಹಠಮಾರಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಂಗಾತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ತಿದ್ದುವುದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಾಂಧವ್ಯ: ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು, ಮೊದಲು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಏರ್ಪಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ವಿಷಯವು ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾಗಿರಲಿ, ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹಗುರವಾದದ್ದಾಗಿರಲಿ, ಯಾವುದನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಡದೇ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ: ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಗಳು, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. 'ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಇದ್ದಾರೆ' ಎಂಬ ಭರವಸೆಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ದಂಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಲಿಸುವಿಕೆ: ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗಮನ ಕೊಡದೇ ಕೇಳುವಂತೆ ನಟಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕುಂದಿಸಬಹುದು. ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಎದುರಿಗಿರುವವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಾಮರಸ್ಯ: ವೈವಾಹಿಕ ಬಂಧವು ಕೇವಲ ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪೋಷಕರು, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೇ, ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರಿಗೂ (ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಯ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ) ಸಮಾನ ಗೌರವ, ಆದರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪ್ರೀತಿ, ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆ, ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
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