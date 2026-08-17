ಈ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ಸಂಬಂಧವು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾದಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
Published : August 17, 2026 at 5:43 PM IST
ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ವಾದಗಳು, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಂದನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಈ ಸಂಬಂಧವು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ?: ಅಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದುರ್ಬಲ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು 'ಗ್ಯಾಸ್ಲೈಟಿಂಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜಾಸ್ತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಯೇ?: ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಪದೇ ಪದೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅನಗತ್ಯ ಕೋಪ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ: ಇಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕೋಪ ಅಥವಾ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೂಗಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗಾತಿಯು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ನಿಂದನೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನೀವು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪೇ?: ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅಸಮಾಧಾನದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿ ಎಂಬಂತೆ ಅವರು ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸುವುದು: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸುರಿಸಬಹುದೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕುಸಿತ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಕರೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧವು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹಿತರ ವಲಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಕೊರತೆಯು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು?: ಹಿರಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಮಾನವು ಒಂದು ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆಯನ್ನೂ ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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