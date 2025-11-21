ಸುಂದರ ಸಂಬಂಧ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನವದಂಪತಿಗಳು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ
ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟವೇ ಮದುವೆ. ಎರಡು ಜೀವಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳುವ ಸುಮಧುರ ಬಂಧ. ಈ ಸುಂದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ದಂಪತಿಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು, ಸಂತೋಷ ಸಮನಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
Published : November 21, 2025 at 9:15 AM IST
ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು, ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮದುವೆಯ ಮೊದಲ ವರ್ಷವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟೂ ಅವರ ನಡುವಿನ ಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪರಸ್ಪರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪರಸ್ಪರರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು, ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಯೋಚಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಮದುವೆಯ ಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳ ಜೀವನವು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಮದುವೆಯಾದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಗಳು ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೇವೆ. ಜೀವನದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇತರರನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಮದುವೆಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮದುವೆಯಾದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಅವರ ಹವ್ಯಾಸಗಳು, ಆದ್ಯತೆಗಳು, ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ, ಅವರ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು: ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಹಸ್ಯಗಳು ಇರಬಾರದು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ನವವಿವಾಹಿತರು ಮಧ್ಯೆ ಸ್ನೇಹದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಏನು ಯೋಚಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅಂತರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಿಂದಲೇ ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಅವರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರಹಸ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೇ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ತರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ: ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಹೊರಿಯಾಗಿರದೇ ಇದು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಜಗಳಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆ ಕೋಪವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ: ವೈವಾಹಿಕ ಬಂಧವು ಕೇವಲ ಗಂಡ- ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅವರ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಹ ಸೇರಿವೆ. ಮದುವೆಯ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಿರಿಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಎಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಬ್ಬರೂ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅತ್ತೆ - ಮಾವ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ, ದಂಪತಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗಂಡ- ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಸಹ ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವರವರ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ: ಸಂತೋಷ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು, ಪರಸ್ಪರರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು. ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವರಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು?' ಎಂಬ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಅದು ಹೇಗಿದ್ದರೂ, ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗದಿರಬಹುದು. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕವೂ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಮದುವೆಯ ಮೊದಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಇಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೆ, ಗಂಡ- ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.