ETV Bharat / lifestyle

2026ರ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಮಾನಸಿಕ & ದೈಹಿಕ ಸದೃಢ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್​ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಪ್ಪುಗೆ

ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಆಗದೇ ಇರುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪುಗೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಪುಗೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

HUG HEALTH BENEFITS POWER OF HUG VALENTINE WEEK 2026 ಅಪ್ಪುಗೆಯ ದಿನ 2026
ಅಪ್ಪುಗೆಯ ದಿನ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 11, 2026 at 8:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳು ವಾರವನ್ನು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾರದ ಪ್ರತಿ ದಿನವನ್ನು ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ದಿನವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪುಗೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸನ್ನೆಯಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಪ್ಪುಗೆಯು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಪ್ಪುಗೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಪ್ಪುಗೆಯು ಸಂತೋಷದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ: ಕಾರ್ನೆಗೀ ಮೆಲನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಪ್ಪುಗೆಯು ಒತ್ತಡ - ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಪ್ಪುಗೆಯು ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹಾಗೂ ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅಪ್ಪುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಅವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

HUG HEALTH BENEFITS POWER OF HUG VALENTINE WEEK 2026 ಅಪ್ಪುಗೆಯ ದಿನ 2026
ಅಪ್ಪುಗೆಯ ದಿನ (ETV Bharat)

ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಸಂತೋಷದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಳವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಪುಗೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ: ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅಪ್ಪುಗೆಯು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಪ್ಪುಗೆಯು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಅಪ್ಪುಗೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಹ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಅಪ್ಪುಗೆಯು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ: ಅಪ್ಪುಗೆಯು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಬಾಹ್ಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ವೈರಸ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಅಪ್ಪುಗೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.

ಅಪ್ಪುಗೆಯು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೋವು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ : ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಅಪ್ಪುಗೆಯು ಉಪಯುಕ್ತ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಪುಗೆಯು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಪ್ಪುಗೆಯು ಔಷಧಿಯಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪುಗೆಯು ನಿಮಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಗುಣಮುಖವಾಗಲು ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ರೋಸ್ ಡೇ ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?; ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಗುಲಾಬಿ ಕೊಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
  2. ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ? ರೋಸ್ ಡೇಯಿಂದ ಕಿಸ್​ ಡೇವರೆಗೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಫೆ.14ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ವೀಕ್ ಪಟ್ಟಿ
  3. ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಸುಂದರ & ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್​​ಗಳಿವು!
  4. ಸ್ವೀಟ್​ ಶಾಪ್​ ಶೈಲಿಯ, ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ಬಾದಾಮಿ ಬರ್ಫಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ವಿಧಾನ!
  5. ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಬಜ್ಜಿ: ಹೊರಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಒಳಗೆ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್!

TAGGED:

HUG HEALTH BENEFITS
POWER OF HUG
VALENTINE WEEK 2026
ಅಪ್ಪುಗೆಯ ದಿನ 2026
HUG DAY 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.