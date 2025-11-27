ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ
ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಯಾತ್ರೆಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಹಾಗೂ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ.
Published : November 27, 2025 at 5:17 PM IST
ಭಾರತ-ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆ-2025 ಐದು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಪುನಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಟಿಬೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ಹಾಗೂ ಮಾನಸ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಭಾರತ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳಾದ ಲಿಪುಲೇಖ್ ಪಾಸ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ) ಹಾಗೂ ನಾಥು ಲಾ ಪಾಸ್ (ಸಿಕ್ಕಿಂ) ಮೂಲಕ ಕೈಲಾಸ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಯ ಕುರಿತು..: ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಯು ಟಿಬೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ಹಾಗೂ ಮಾನಸ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹಿಂದೂ, ಜೈನ, ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಬಾನ್ ಧರ್ಮಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು?
- ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಬೇಕು.
- ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
- 18ರಿಂದ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು.
- 25 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು.
- ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (BMI) ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
- ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿರಬೇಕು.
ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾರ್ಗ ಹೇಗಿದೆ?: ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಾರ್ಗವು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಬಳಿಯ ಲಿಪುಲೇಖ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವು 5 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದು 22 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವು ಸಿಕ್ಕಿಂನ ನಾಥು ಲಾ ಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾಣವು 10 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದು 21 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಯಾತ್ರೆಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು?: ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಯ ವೆಚ್ಚವು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಿಪುಲೇಖ್ ಪಾಸ್(ಉತ್ತರಾಖಂಡ)ನಿಂದ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.74 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾಥು ಲಾ ಪಾಸ್ (ಸಿಕ್ಕಿಂ)ನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹2.83 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೀವು JPG ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, 300 KBಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಾರದು ಹಾಗೂ PDF ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, 500 KBಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು.
ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಅಗ್ಗವಾದ ಭೂ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.