ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾದ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ತತ್ವಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

Life skills personality principles Time management for children ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 26, 2025 at 6:01 AM IST

2 Min Read
ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾದ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ತತ್ವಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಕಷ್ಟಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿವು: ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರ ಕೈಗಳಿಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ, ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ತುಂಬುವುದು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮನೆಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಮಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಮಕ್ಕಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಅಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆಯೇ, ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು, ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮಲಗುವುದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳುವುದು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡು... ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಎಂದು ನೀವು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಓಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪಗಳನ್ನು ಪೋಷಕರು ತಿದ್ದಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮನವರಿಕೆ: ಮಕ್ಕಳು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಮೊದಲು ಈ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಗಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಬೈಯಬೇಡಿ... ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ. ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಲಾಗದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವುದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೋಪ, ದುಃಖ ಹಾಗೂ ಅಳುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು. ಅಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವುದು, ಮೌನವಾಗಿರುವುದು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು, ಡೈರಿ ಬರೆಯುವುದು... ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿ. ಅವರು ಕ್ರಮೇಣ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

