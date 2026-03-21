ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?; ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?

ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕಾರ್ಯವೇ ಸರಿ. ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

SUMMER SKIN CARE BEAUTY TIPS SUMMER SUNBURN ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 21, 2026 at 2:05 PM IST

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲಾಗಿರಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಆರ್ದ್ರತೆ, ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆಯು ಅಪಾರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೋಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದನ್ನು ಮೀರಿ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ನೀರು ಆಧಾರಿತ ಸೀರಮ್‌: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಆಧಾರಿತ ಸೀರಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸೀರಮ್‌ಗಳು ಚರ್ಮದ ಒಳ ಪದರಗಳಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ತೂರಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೇ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಈ ಸೀರಮ್‌ಗಳು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸುಕ್ಕುಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್​ ಆಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

SUMMER SKIN CARE BEAUTY TIPS SUMMER SUNBURN ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದು: ಬೇಸಿಗೆಯ ಸುಡುವ ಶಾಖವು ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆವರು ಒರೆಸುವುದರಿಂದ ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖದಿಂದ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬೆವರುವುದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲ್ಮಶಗಳು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ (ಎಕ್ಸ್‌ಫೋಲಿಯೇಶನ್) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

SUMMER SKIN CARE BEAUTY TIPS SUMMER SUNBURN ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕನಿಷ್ಠ ಮೇಕಪ್: ಬೇಸಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮೇಕಪ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ನಯವಾದ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನೋಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತುಟಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಕಪ್, ಕನ್ಸೀಲರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಶ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

SUMMER SKIN CARE BEAUTY TIPS SUMMER SUNBURN ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಪ್ಪದೇ ಬಳಸಿ: ಋತುಮಾನ ಏನೇ ಇರಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೋಷನ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ SPF ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲೋಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಅವರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಸನ್‌ಬ್ಲಾಕ್, ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎರಡೂ ಹಾನಿಕಾರಕ UV ಕಿರಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

SUMMER SKIN CARE BEAUTY TIPS SUMMER SUNBURN ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ಹಾಗೂ ಪಾದದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಫೇಶಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್‌ಗಳಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಾಜಾ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜಲಸಂಚಯನ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ದ್ರವದ ಮಟ್ಟವು ನಿರಂತರ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಈ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಪುನಃ ತುಂಬಿಸಲು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮವು ತಾಜಾ ನೋಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳು, ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಮಿಚಿಗನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ವರ್ಷವಿಡೀ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿವಿಧ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ: ಋತುವಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಜ್ಞರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುವುದಲ್ಲದೇ, ಶುಷ್ಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳಂತಹ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜೊತೆಗೆ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಟೋನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದೈನಂದಿನ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು, ಮುಖವನ್ನು ತಾಜಾ ಹಾಗೂ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಫೇಶಿಯಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ, ತಾಜಾ ಚರ್ಮ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

