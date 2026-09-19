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ಪತಿ - ಪತ್ನಿ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕೇ?: ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಿರಲಿ

ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಭದ್ರವಾಗಿರಲು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.

TIPS FOR BEST MARITAL RELATIONSHIP husband wife relationship trust and love between couples ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 19, 2026 at 4:58 PM IST

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ಗಂಡ- ಹೆಂಡತಿ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನವಿಡೀ ನಡೆಯುವ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು, ಸಂತೋಷಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿಯೇ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ತಿಳಿದೋ ಇಲ್ಲವೇ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಅವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಗಂಭೀರ ನೋವು, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಲವಾಗಿರಲು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಐದು ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ವಿಷಯ: ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ದೈಹಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊರಗಿನವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವಿನ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

TIPS FOR BEST MARITAL RELATIONSHIP husband wife relationship trust and love between couples ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಂಗಾತಿಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಭಯ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ದೋಷವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ತಮ್ಮ ನೋವು ಇಲ್ಲವೇ ದೋಷವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಕುರಿತು ಹೊರಗಿನವರ ಮುಂದೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಬದಲು ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪತಿ - ಪತ್ನಿ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳು: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಜಗಳಗಳು, ವಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಈ ತೊಂದರೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇತರರ ಮುಂದೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಬದಲು ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

TIPS FOR BEST MARITAL RELATIONSHIP husband wife relationship trust and love between couples ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು: ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯ, ಸಾಲಗಳು, ಉಳಿತಾಯ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರೀದಿಗಳು, ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಣದ ವಿಷಯಗಳು ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಹೊರಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬಾರದು. ಇದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

TIPS FOR BEST MARITAL RELATIONSHIP husband wife relationship trust and love between couples ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರೇಮ ಸಂಭಾಷಣೆ: ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಸಂದೇಶಗಳು, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ವಿಷಯಗಳು, ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಗಳು, ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದು ಸಂಗಾತಿಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

TIPS FOR BEST MARITAL RELATIONSHIP husband wife relationship trust and love between couples ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ: ಅತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಾವನ ನಡವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಒಬ್ಬ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ದೂಷಿಸಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವನೊಂದಿಗಿನ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

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TAGGED:

TIPS FOR BEST MARITAL RELATIONSHIP
HUSBAND WIFE RELATIONSHIP
TRUST AND LOVE BETWEEN COUPLES
ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
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