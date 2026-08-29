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ಪತಿ - ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬೆಸ್ಟ್​!

ದಂಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸೂಪರ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

IMPROVE RELATIONSHIP HABITS SMALL HABITS RELATIONSHIP RELATIONSHIP TIPS ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್
ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 29, 2026 at 8:59 PM IST

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ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಗಳು, ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಇರಲಿ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪೋಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು, ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಂಧ ಬಲಪಡಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾರ್ಯನಿರತ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ನಡುವೆ, ಶಾಂತ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಲು ಫೋನ್ ಹಾಗೂ ಟಿವಿಯಂತಹ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸದೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಪಾಲುದಾರನು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ, ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಆತುರಪಡುವ ಬದಲು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

IMPROVE RELATIONSHIP HABITS SMALL HABITS RELATIONSHIP RELATIONSHIP TIPS ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್
ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Canva)

ಪರಸ್ಪರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಸಂಗಾತಿ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬಂತಹ ಸರಳ ಪದಗಳು ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಬದಲು, ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದು ಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು. ನೀವು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು, ಆದ್ಯತೆಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

IMPROVE RELATIONSHIP HABITS SMALL HABITS RELATIONSHIP RELATIONSHIP TIPS ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್
ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸರ್ಪೈಸ್: ಚಿಕ್ಕ ಸರ್ಪೈಸ್ ನೀಡುವುದು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಬಹುದು. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವುದು, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಆನಂದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಲವಾದ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿತ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕಾಳಜಿ, ಗೌರವ, ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಮಯವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರರು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಬಂಧವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ಬಂಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

IMPROVE RELATIONSHIP HABITS SMALL HABITS RELATIONSHIP RELATIONSHIP TIPS ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್
ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್
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