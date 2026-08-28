ಒಣ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ತಜ್ಞರಿಂದ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಣ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : August 28, 2026 at 9:00 AM IST
ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಣ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಅನೇಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಜೀವ ಕೂದಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಮೇಲ್ಮೈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದುಹೋದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇದಕ್ಕೆ ಆಳವಾದ ಪೋಷಣೆ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕಠಿಣ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಅಗಸೆಬೀಜದ ಜೆಲ್ ಉತ್ತಮ: ಅಗಸೆಬೀಜ ಜೆಲ್ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂದಲಿಗೆ ತೇವಾಂಶ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಒರಟಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಿಕ್ಕು ಬೀಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಅಲೋವೆರಾ ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಿಣ್ವಗಳು ನೆತ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಗುರವಾದ ಜೆಲ್ ಸೂತ್ರವು ಒಣಗಿದ ಕೂದಲಿಗೆ ಜಿಡ್ಡಿನ, ಭಾರವಾಗದಂತೆ ಆಳವಾದ ಜಲಸಂಚಯನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೂದಲು ಮೃದು, ಹೊಳೆಯುವ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕು ಬಿಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಾಕಾಗ್ನೋಸಿ ಅಂಡ್ ಫೈಟೊಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ (Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry) ವರದಿಯದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಧ್ರಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ವಿಟಮಿನ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಣ ಕೂದಲು, ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೋವೆರಾ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಣ ಕೂದಲಿಗೆ ಮೊಸರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿವೆ. ಇವು ದುರ್ಬಲ ಕೂದಲನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ತ್ವರಿತ ತೇವಾಂಶ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲನ್ನು ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ, ಹೊಳೆಯುವ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಶ್ರಣ: ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಬಲವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಣಗಿದ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ತೇವಾಂಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಕೂದಲನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕು ಬಿಡುತ್ತದೆ, ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ತೊಳೆದ ಬಳಿಕ, ಆರೋಗ್ಯಕರ, ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ: ಇಂಡಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ, ವೆನೆರಿಯಾಲಜಿ & ಲೆಪ್ರಾಲಜಿ (Indian Journal of Dermatology,Venereology and Leprology) ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳೊಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ತೂರಿಕೊಂಡು ತೇವಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮೃದು, ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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