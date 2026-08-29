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ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್‌ನಿಂದ ಐಸ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?: ತಾನಾಗಿಯೇ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕರಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್‌ನಿಂದ ಐಸ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಚಾಕುಗಳು ಅಥವಾ ಚೂಪಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

DEEP FREEZER SIMPLE KITCHEN TIPS FRIDGE ELECTRICITY BILL ಫ್ರೀಜರ್‌ನಿಂದ ಐಸ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು
ತಾನಾಗಿಯೇ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕರಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 29, 2026 at 3:53 PM IST

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ಅನೇಕ ಜನರು ಚಾಕುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ಕ್ರೂಡ್ರೈವರ್‌ಗಳಂತಹ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ಅನೇಕ ಫ್ರಿಜ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚೂಪಾದ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಕೂಲಂಟ್ ಲೈನ್‌ಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಇದು ರಿಪೇರಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಶೇಖರಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರ ಕೆಲಸದಂತೆ ಭಾಸವಾಗಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಐಸ್ ಶೇಖರಣೆಯು ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್‌ನ ಕೂಲಿಂಗ್ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀಜರ್ ಸುರುಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಮ ಶೇಖರಣೆಯು ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಶೇ.15ರಿಂದ 25ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಐಸ್ ಶೇಖರಣೆ ತಡೆಯಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಾಕುಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಐಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ.

ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಶೇಖರಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ: ಇತರ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಹಿಮ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಚಾಕುವನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಸುರಿಯುವ ಭಾವನೆ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಎರಡೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀಜರ್‌ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಚೂಪಾದ ಉಪಕರಣಗಳು ಫ್ರೀಜರ್‌ನ ಒಳಭಾಗದ ಒಳಪದರನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೂಲಂಟ್ ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುವ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಹಾನಿ ದುಬಾರಿ ರಿಪೇರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕುದಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಹಠಾತ್ ಶಾಖವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಪಾಟನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಫಲಕಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾಗಿಲಿನ ಸೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸೀಲ್ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ, ಉಪಕರಣವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು?: ತಜ್ಞರು ಆಳವಾದ ಫ್ರೀಜರ್‌ನಿಂದ ಐಸ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು, ಫ್ರಿಜ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಅನ್‌ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿಡಿ. ಫ್ರೀಜರ್ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾನ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ಕರಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಫ್ರೀಜರ್ ಒಳಗೆ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಬಟ್ಟಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಬರುವ ಹಬೆಯು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮುಟ್ಟದೆ ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಮೃದುವಾದ ಬಳಿಕ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ರಾಪರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾಟುಲಾ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆರೆದು ತೆಗೆಯಬಹುದು.

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TAGGED:

DEEP FREEZER
SIMPLE KITCHEN TIPS
FRIDGE ELECTRICITY BILL
ಫ್ರೀಜರ್‌ನಿಂದ ಐಸ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು
HOW TO REMOVE ICE FROM DEEP FREEZER

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