ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋಪ, ಅಸಮಾಧಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?; ತಜ್ಞರು ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು?

ದಂಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೈವಾಹಿಕ ಬಂಧವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸುಖಕರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 1, 2026 at 8:49 PM IST

ಕೋಪ, ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಮುನಿಸು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಿವಾಗಿವೆ. ಅವು ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದರೆ, ಸಂಬಂಧವು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಜ್ಞರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡದಂತೆ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಸಂತೋಷದ ಹಾಗೂ ಸಾಮರಸ್ಯದ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪೂಕರವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಅನಗತ್ಯ ವಾದ ಮಾಡಬೇಡಿ: ವಾದವು ಭುಗಿಲೆದ್ದಾಗ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಕೋಪದಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬರು ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ಅಸಹನೆಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮುಳುಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮುಂತಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅನೈಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಹೊರಬರಬಹುದು.

ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೋಪ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವಾದ ಹೊರಹಾಕುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿನದೊಳಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದಾದ ಕೋಪ ಹಾಗೂ ಅಸಮಾಧಾನ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು ಎಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋಪಗೊಂಡ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಂಯಮ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಆಗಿರಲಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿಷಯಗಳು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬಾರದು: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖದಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆ - ಮಾವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಗಾತಿಯ ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಡುವೆಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂಷಿಸುವ ಬದಲು, ದಂಪತಿಗಳು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇತರರನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು ಅವರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅವರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬೇಡಿ: ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆರಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ನಡವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಹುದು.

ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಅವರು ಒಪ್ಪದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು. ತಜ್ಞರು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬದಲು, ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

