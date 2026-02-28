ETV Bharat / lifestyle

ಹಲ್ಲಿನ ದಂತಕವಚ ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ಯಾವುವು?

ಹಲವು ಜನರು ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ, ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನಿರಂತರ ಘರ್ಷಣೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದಂತಕವಚ ಸವೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಟಿವ್ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

Tooth enamel erosion TEETH CARE ROUTINE HABITS THAT DAMAGE TOOTH ENAMEL ದಂತಕವಚ ಸವೆತ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
ಹಲ್ಲಿನ ದಂತಕವಚ ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಭಾಗವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ಹೊರ ಪದರವಾದ 'ದಂತಕವಚ' ಆಗಿದೆ. ಇದು ಗುರಾಣಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳೊಳಗಿನ ನರಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ದಂತಕವಚವು ಸವೆದ ನಂತರ, ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಾಂಶವು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುನೋವು, ದಂತಕವಚ ಸವೆತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಲ್ಲುನೋವು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದಂತವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಾಷೆಯೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು 'ಅತಿಯಾದ' ಆರೈಕೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ದಂತಕವಚವನ್ನು ಸವೆಸುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ದಂತವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಂತಕವಚವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಬಲವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆಯೇ? ನಾವು ವೇಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದಷ್ಟೂ ಅವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಿರುಸಾಗಿರುವ ಬ್ರಷ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉಜ್ಜುವುದು ದಂತಕವಚ ಪದರದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗೀರುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ದಂತಕವಚವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಮೃದುವಾದ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಸೌಮ್ಯವಾದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಮ್ಲೀಯ ಆಹಾರಗಳು, ಪಾನೀಯಗಳು: ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಜ್ಯೂಸ್​ಗಳು, ಶಕ್ತಿ ಪಾನೀಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಗಳು ದಂತಕವಚದ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿವೆ. ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಮ್ಲ ದಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದಂತಕವಚವನ್ನು ಸವೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲೀಯ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕುಡಿಯುವ ತಕ್ಷಣ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಮ್ಲೀಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹಲ್ಲುಜ್ಜಬಾರದು. ಆದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮೃದುವಾದ ದಂತಕವಚವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯುವುದು: ಅನೇಕ ಜನರು ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿರಂತರ ಘರ್ಷಣೆ ದಂತಕವಚವನ್ನು ಸವೆದು ಹಲ್ಲುಗಳು ಮಂದವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಲ್ಲುಗಳು ಮುರಿಯಲು ಅಥವಾ ಸವೆದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ದವಡೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಹಲ್ಲು ಕೊಳೆತ ಇದ್ದರೆ, ದಂತವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ನೈಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಅನುಚಿತ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ದಂತ ತಪಾಸಣೆ: ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಕಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಫ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಕ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಪ್ಲೇಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಆಮ್ಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ, ದಂತಕವಚದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ದಂತವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆರಂಭಿಕ ಕೊಳೆತವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಫ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ. ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ದಂತವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ: ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಳುಪುಗೊಳಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಠಿಣ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದಾಗಿ ದಂತಕವಚವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಹಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ದಂತಕವಚದ ಸವೆತ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

  1. ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ತಣ್ಣನೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಹಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ.
  2. ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
  3. ಹಲ್ಲುಗಳ ಅಂಚುಗಳು ಚಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮುರಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
  4. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಲ್ಲು ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

