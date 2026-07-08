ETV Bharat / lifestyle

ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕಬ್ಬಿಣ & ಸ್ಟೀಲ್​ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ಸ್ಟೀಲ್​ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಶೆಲ್ಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುವಾಗ, ತೊಳೆಯುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

How to prevent rusting Drying utensils properly ಪಾತ್ರೆಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು iron and steel utensils
ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 8, 2026 at 1:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಪಾತ್ರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಾಗ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಒಣಗಿಸಬೇಕು: ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದಣಿದಿದ್ದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ತುಕ್ಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬೇಯಿಸಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದರೆ, ಅದು ಬೇಗನೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಆಯಾಸಗೊಂಡವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

How to prevent rusting Drying utensils properly ಪಾತ್ರೆಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು iron and steel utensils
ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ: ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಲ್ಲವೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಲು ಆಮ್ಲೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಾಗ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತುಕ್ಕು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ವಿನೆಗರ್ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ತುಕ್ಕು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

How to prevent rusting Drying utensils properly ಪಾತ್ರೆಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು iron and steel utensils
ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು: ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಇಡದೆ ಇದ್ದರೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಒಣಗಿದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲವೇ ಟವಲ್‌ನಿಂದ ಒರೆಸಿ ಇದರಿಂದ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೊದಲು, ಇವುಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಇಡಬಹುದು. ತೇವಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಲು ಮರೆಯಬಾರದು.

ಸ್ಟೀಲ್​ & ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಬೇಡಿ: ನೀವು ಅಡುಗೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು. ಇದು ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೇಗನೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಟೊಮೆಟೊಗಳಂತಹ ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲವೇ ಆಮ್ಲೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆಮ್ಲಗಳು ತುಕ್ಕು ತೆಗೆದುಹಾಕು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಋತುಬಂಧಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಾಡುವುದೇಕೆ? ತಜ್ಞರು ಹೀಗಂತಾರೆ
  2. ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್​ನಿಂದ ವೇಟ್ ಲಾಸ್​ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಬಿಪಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
  3. ಮುಖದ ತ್ವಚೆ, ಕೂದಲು ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ: ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ
  4. ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
  5. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ: ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಬಹಿರಂಗ

TAGGED:

HOW TO PREVENT RUSTING
DRYING UTENSILS PROPERLY
ಪಾತ್ರೆಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು
IRON AND STEEL UTENSILS
PREVENTING UTENSILS FROM RUSTING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.