ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳೇನು?
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 20, 2026 at 8:07 PM IST
ಚಳಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವುದೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಕೇವಲ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತುಂಬಾ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಒಣಗುತ್ತದೆ, ಕೂದಲಿನ ಮೂಲವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕೂದಲನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತೊಳೆಯಬೇಡಿ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದಿನಚರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿದಿನ ತೊಳೆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ವಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲವೇ ಅತಿ ವಿರಳವಾಗಿಯೂ ತೊಳೆಯಬಾರದು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬಳಸುವ ಶಾಂಪೂ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಂಡಿಷನರ್ ಬಳಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆದ ಬಳಿಕ ಕಂಡಿಷನರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೂದಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಕಂಡಿಷನರ್ ಬಳಸುವಂತೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಮೂಲವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶಾಂಪೂಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅತಿಯಾದ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಳಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ಸಹಜ. ಅನೇಕರು ಕೂದಲನ್ನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ನೀರು ನೆತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಒಣಗಿ, ಜೀವವಿಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ: ಕೂದಲು ತೊಳೆದ ಬಳಿಕ ಬೇಗನೆ ಒಣಗಿಸಲು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಬಳಸುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ಗಳು, ಕರ್ಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಟೆನರ್ಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸದಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಟವೆಲ್ನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಲ್ಲದೆ. ಕಂಡಿಷನರ್ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ ಟವೆಲ್ನಿಂದ ಸುತ್ತಿಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರೋ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಳಿಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರವಿರುವ ಹಾಗೂ ಅಗಲವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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