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ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ದಾರಿ ತುಳಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಪೋಷಕರಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್​ ಟಿಪ್ಸ್

ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ನಿಮಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್​ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

PARENTING TIPS RULES FOR CREATIVE PARENTING STYLES OF PARENTING ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್​ ಟಿಪ್ಸ್
ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್​ ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 17, 2026 at 8:47 PM IST

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ಪೋಷಕರು ಎಷ್ಟೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್​ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ: ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಿಗಿಂತ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಣವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸರಿ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳ ಬಲೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಪೋಷಕರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿರದ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಪೋಷಕರು ಕೇವಲ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದೇ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.

PARENTING TIPS RULES FOR CREATIVE PARENTING STYLES OF PARENTING ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್​ ಟಿಪ್ಸ್
ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್​ ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಡಿ: ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುತ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು, ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತಾವು ಸಾಧಿಸಲಾಗದ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಒತ್ತಡವು ಮಗುವಿನ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ಮಗುವಿನ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಧಾನವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹಾದಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ನೇಹಪರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು: ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ನೇಹಪರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪೋಷಕರು, ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಪೋಷಕರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗುತ್ತಾರೆ, ಕಠಿಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ.

PARENTING TIPS RULES FOR CREATIVE PARENTING STYLES OF PARENTING ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್​ ಟಿಪ್ಸ್
ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್​ ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣವು ಕುಟುಂಬದ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಪರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೋಷಕರು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದರರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಎಂದಲ್ಲ. ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಲೇ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

PARENTING TIPS RULES FOR CREATIVE PARENTING STYLES OF PARENTING ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್​ ಟಿಪ್ಸ್
ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್​ ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು: ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ, ಹೆಚ್ಚು ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ಅವರನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆದ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಮಗು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೂ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ನಡುವೆ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಪೋಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಬಹುದು. ಪೋಷಕರು ಎರಡೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್​ ಟಿಪ್ಸ್
CREATIVE PARENTING TIPS

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