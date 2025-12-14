ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಮಟನ್ ಫ್ರೈ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ
ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಟನ್ ಫ್ರೈ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : December 14, 2025 at 7:00 AM IST
ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾಂಸಹಾರ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಈ ಬಾರಿ ಮಟನ್ ಫ್ರೈ ಅನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೃದುವಾದ ಮಟನ್ ಪೀಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಸಾಲ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಪ್ರೈ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವವರು, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಟನ್ ಫ್ರೈ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಟನ್ ಫ್ರೈ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:
- ಮಟನ್ - ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ (500 ಗ್ರಾಂ)
- ಎಣ್ಣೆ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಈರುಳ್ಳಿ - 1
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಅರಿಶಿನ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಗರಂ ಮಸಾಲ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೂಮಿನ್ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
ಮಟನ್ ಫ್ರೈ ತಯಾರಿಸಲು ವಿಧಾನ:
- ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಮಟನ್ ಫ್ರೈ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಮಟನ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
- ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಮಟನ್ ಹಾಗೂ 750 ಮಿಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಿ ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಆರು ಸೀಟಿಗಳು ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ ಆರು ಸೀಟಿಗಳು ಬಂದ ಬಳಿಕ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ, ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಬೇಯಿಸಿದ ಮಟನ್ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಬೆರೆಸಿ 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಈಗ 35 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
- ಇದೀಗ ರುಚಿಯಾದ ಮಟನ್ ಫ್ರೈ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.
- ಮಟನ್ ಫ್ರೈ ಅನ್ನು ಪರೋಟ, ಚಪಾತಿ, ಪೂರಿ, ರೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಗೂ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಸವಿಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದ 'ಮಸಾಲ ಉದ್ದಿನ ವಡಾ' ಫಟಾಫಟ ರೆಡಿ
ಕ್ರಿಸ್ಪಿ & ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ 'ಮೇಥಿ ಪಕೋಡ' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಮನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸದೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಈ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ!