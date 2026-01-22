ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಲ್ವಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಲ್ವಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೀಟ್ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಖನಿಜಾಂಶ, ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಗಗನಯಾನಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸುವಂತಹ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಲ್ವಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಗಗನಯಾನಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು ಕೇರಳದ ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸವಿದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸುನೀತಾಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಸುನೀತಾ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಲ್ವಾವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಯಾವುದೇ ಋತುಮಾನ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಈ ಹಲ್ವಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡಿದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರೂ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸೂಪರ್ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಹಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಂತಹ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಲ್ವಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಲ್ವಾಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?
- ಬೀಟ್ರೂಟ್ - ನಾಲ್ಕು
- ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ - 1/2 ಕಪ್ (ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು)
- ಹಾಲು - 2 ಕಪ್
- ತುಪ್ಪ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಬಾದಾಮಿ - ಒಂದು ಹಿಡಿ
- ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಗೋಡಂಬಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಕೋವಾ - 100 ಗ್ರಾಂ
- ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಾಲು - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಲ್ವಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಗಗನಯಾನಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸುವ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಲ್ವಾ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಬೀಟ್ರೂಟನ್ನು ಸರಿಯಾ ತೊಳೆದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೇಟರಿನಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ತದನಂತರ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಾಣಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ ತುರಿದ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಕೋವಾ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಹುರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಇದಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ರುಚಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಲ್ವಾದ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹಾಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟೆಯಾಗುವವರೆಗೆ, ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸುತ್ತ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮತ್ತಷ್ಟು ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಉರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಮೊದಲೇ ಹುರಿದು ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಲ್ವಾಕ್ಕೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಲ್ವಾ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
