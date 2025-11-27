ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್: ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ
ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸಿವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅನೇಕರಿಗೆ ಪನೀರ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆಗಳೆಂದರೆ ಬಲು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೋಟ, ಚಪಾತಿ ಹಾಗೂ ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿರಿಯಾನಿಯವರೆಗೆ ಪನೀರ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು ಪನೀರ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಸಾಲಾ ಕರಿ, ಕಾಜು ಪನೀರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಹಿ ಪನೀರ್ನಂತಹ ವಿವಿಧ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪನೀರ್ ಕರಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅದುವೇ ರುಚಿಯಾದ ಗ್ರೀನ್ ಪನೀರ್ ಕರಿ. ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕರಿಯು ರುಚಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ ಹಾಗೂ ರೈಸ್ನೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೂತನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇನ್ನೇರೆಡು ತುತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ರುಚಿಯಾದ ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಕರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:
- ಪನೀರ್ ಪೀಸ್ಗಳು - ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಪ್
- ಪಾಲಕ್ - ಒಂದು ಕಟ್
- ಪುದೀನ - ಒಂದು ಕಟ್
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ - ಒಂದು ಕಟ್
- ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು
- ಜೀರಿಗೆ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಗೋಡಂಬಿ - ಐದು
- ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳು - ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಪ್
- ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಅರಿಶಿನ - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಖಾರದ ಪುಡಿ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಗರಂ ಮಸಾಲ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಎಣ್ಣೆ - ಕಾಲು ಕಪ್
- ತುಪ್ಪ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಕರಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಕರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು, ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕಪ್ ಹಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿಡಿ.
- ಇವುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸುವ ಮೊದಲು ಪಾಲಕ್, ಪುದೀನ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಳೆದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ.
- ಬಳಿಕ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಕಾಲು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ತಾಜಾ ಪನೀರ್ ಪೀಸ್ಗಳು, ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳು, ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ.
- ಕರಿ ಮಾಡಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ಜೀರಿಗೆ, ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬಳಿಕ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಇವು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬಳಿಕ ಅರಿಶಿನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಖಾರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದ ಪಾಲಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕಾಲು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ರುಬ್ಬಿದ ಗೋಡಂಬಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಾಜಾ ಪನೀರ್ ತುಂಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕರಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಆಗಾಗ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕರಿ ಬಹುತೇಕ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಕರಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
