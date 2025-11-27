ETV Bharat / lifestyle

ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್: ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ

ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನಕ್ಕೆ​ ಟೇಸ್ಟಿ ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸಿವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

Palak Paneer Recipe Palak Paneer How to make Palak Paneer ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್​ ಕರಿ
ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 27, 2025 at 6:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅನೇಕರಿಗೆ ಪನೀರ್​ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆಗಳೆಂದರೆ ಬಲು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೋಟ, ಚಪಾತಿ ಹಾಗೂ ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿರಿಯಾನಿಯವರೆಗೆ ಪನೀರ್​ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು ಪನೀರ್​ನೊಂದಿಗೆ ಮಸಾಲಾ ಕರಿ, ಕಾಜು ಪನೀರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಹಿ ಪನೀರ್​ನಂತಹ ವಿವಿಧ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಈ ರೀತಿಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪನೀರ್ ಕರಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅದುವೇ ರುಚಿಯಾದ ಗ್ರೀನ್ ಪನೀರ್ ಕರಿ. ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕರಿಯು ರುಚಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ ಹಾಗೂ ರೈಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೂತನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇನ್ನೇರೆಡು ತುತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ರುಚಿಯಾದ ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಕರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್​ ಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:

  • ಪನೀರ್ ಪೀಸ್​ಗಳು - ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಪ್
  • ಪಾಲಕ್ - ಒಂದು ಕಟ್
  • ಪುದೀನ - ಒಂದು ಕಟ್
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ - ಒಂದು ಕಟ್​
  • ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು
  • ಜೀರಿಗೆ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಗೋಡಂಬಿ - ಐದು
  • ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳು - ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಪ್
  • ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಅರಿಶಿನ - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಖಾರದ ಪುಡಿ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಗರಂ ಮಸಾಲ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಎಣ್ಣೆ - ಕಾಲು ಕಪ್
  • ತುಪ್ಪ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್

ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್​ ಕರಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಸಖತ್​ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್​ ಕರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು, ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕಪ್ ಹಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿಡಿ.
  • ಇವುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸುವ ಮೊದಲು ಪಾಲಕ್, ಪುದೀನ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಳೆದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್‌ಗೆ ಹಾಕಿ.
  • ಬಳಿಕ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಕಾಲು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ತಾಜಾ ಪನೀರ್ ಪೀಸ್​ಗಳು, ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳು, ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ.
  • ಕರಿ ಮಾಡಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ಜೀರಿಗೆ, ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಬಳಿಕ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಇವು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಬಳಿಕ ಅರಿಶಿನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಖಾರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಬಳಿಕ ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದ ಪಾಲಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕಾಲು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ರುಬ್ಬಿದ ಗೋಡಂಬಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಾಜಾ ಪನೀರ್ ತುಂಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕರಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಆಗಾಗ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಕರಿ ಬಹುತೇಕ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್ ಕರಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಉದ್ದಿನ ವಡಾ ಫಟಾಫಟ್ ಮಾಡಿ

ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ವೆಜ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ, ರುಚಿಯು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ!

TAGGED:

PALAK PANEER RECIPE
PALAK PANEER
HOW TO MAKE PALAK PANEER
ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್​ ಕರಿ
DELICIOUS PALAK PANEER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಾಡು ಮಾದರಿ ತೋಟದ ಮೂಲಕ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ; ಕೈಹಿಡಿದ ವಿನೂತನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ

26/11: ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯ ಮಧ್ಯೆ 20 ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸೂಪರ್ ನರ್ಸ್ ಅಂಜಲಿ

ಇದು ಗಿಳಿಗಳ ಮನೆ: ಯುವಕನ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಮನೆ!, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ವಹಿವಾಟು!

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ: ಮಹತ್ವದ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.