ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಫ್ರೈ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ

ವ್ಹಾವ್​ ಎನಿಸುವಂತಹ ರುಚಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಫ್ರೈ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಫ್ರೈ (ETV Bharat)
Published : October 29, 2025 at 7:00 AM IST

ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಅಥವಾ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ರೋಲ್ಸ್, ನೂಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಕರಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರಸಂ ಹಾಗೂ ಸಾಂಬಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಇದು ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಫ್ರೈಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ (Getty Images)

ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಫ್ರೈಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?

  • ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ - ಕಾಲು ಕೆಜಿ (250 ಗ್ರಾಂ)
  • ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು - ಕಾಲು ಕಪ್
  • ಸಾಸಿವೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಖಾರದ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಅರಿಶಿನ - 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಎಣ್ಣೆ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 4
  • ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ- 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಇಂಗು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಈರುಳ್ಳಿ - 1 ಕಪ್
  • ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
  • ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ - 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)

ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಫ್ರೈ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು (Getty Images)
  • ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಫ್ರೈ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಕಾಲು ಕೆಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
  • ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕಪ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಸೇರಿಸಿ. ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಈರುಳ್ಳಿ (Getty Images)
  • ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ನಾಲ್ಕು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹುಣಸೆ ಬೀಜ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಹುರಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಪ್ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಈರುಳ್ಳಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿ. ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿ.
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)
  • ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿ. ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಡಿ, ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
  • ಇದೀಗ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಫ್ರೈ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕರಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಖತ್​ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಫ್ರೈ (ETV Bharat)

