ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೇನು ಲಾಭ?
ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : May 27, 2026 at 1:58 PM IST
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು 'ಪ್ರಾಣ' (ಜೀವಶಕ್ತಿ) ಹಾಗೂ 'ಆಯಾಮ' (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಎಂಬೆರಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ. ಜನರು ತಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಪ್ರಮುಖ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಭಸ್ತ್ರಿಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ: ನೀವು ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆಳವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘವಾದ ಬಲವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯು ಗಾಳಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದಂತೆ ಏರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಉಸಿರಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಎಳೆಯುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಸ್ತ್ರಿಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು 5 ಬಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಪಾಲಭಾತಿ: ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ, ಶ್ರವ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉಸಿರು ಹೊರಹಾಕುವುದು ವೇಗವಾಗಿರಬೇಕು. ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲವೇ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಕಪಾಲಭಾತಿ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ 20 ಬಾರಿ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಗ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ: ಇದು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಒಂದು ರೂಪ. ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಎಡ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ಎಡ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ, ಬಲ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಗಾಳಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಳಿಕ, ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಂಗುರ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಲ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎಡ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡಿ. ಈ ಪರ್ಯಾಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ 5 ಬಾರಿ ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ: ಎರಡೂ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು, ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ನಂತರ ಕಪಾಲಭಾತಿಯಂತೆಯೇ ಗಾಳಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದೆಗೆ ಒತ್ತಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಎಳೆಯಿರಿ. ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವಾಗ ಉಸಿರಾಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 8 ಬಾರಿ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಗ್ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
- ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ದೂರ: ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನರಮಂಡಲ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಉಸಿರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಸಹಾಯ: ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಮಾ & ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ: ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಬಹುದು.
- ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ: ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ದೇಹದ ಕಲ್ಮಶಗಳುನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯಕ: ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಮಶ, ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಹೊರಹೋಗಲು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
