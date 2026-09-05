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ಫಟಾಫಟ್ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

MANGALURU BANS RECIPE HOW TO MAKE MANGALORE BUNS MANGALORE BUNS RECIPE ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್
ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 5, 2026 at 7:02 PM IST

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ಬೆಳಗ್ಗೆ ರುಚಿಯಾದ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಸೆ. ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್‌ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಉಪಾಹಾರವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಣ್ಣಾಗಿರುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮೈದಾ ಇಲ್ಲವೇ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೊಸರು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸ್ವೀಟ್​ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್​ ಆಗಿರುವ ಬಲೂನ್​ ರೀತಿ ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಸರಳ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

MANGALURU BANS RECIPE HOW TO MAKE MANGALORE BUNS MANGALORE BUNS RECIPE ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್
ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ (Getty Images)

ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್​ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

  • ಹಣ್ಣಾಗಿರುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು- 4
  • ಸಕ್ಕರೆ- 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು/ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು- 4 ಕಪ್ (ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು)
  • ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಯಿರುವ ಮೊಸರು- ಒಂದು ಕಪ್
  • ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ- 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉಪ್ಪು- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಬಳಸಿ
  • ಎಣ್ಣೆ- ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಾಗೂ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು

ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್​ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ:

MANGALURU BANS RECIPE HOW TO MAKE MANGALORE BUNS MANGALORE BUNS RECIPE ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್
ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು (Getty Images)
  • ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಮಿಕ್ಸ್​ ಜಾರಿನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗಂಟುಗಳು ಉಳಿಯದಂತೆ ನಯವಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಬಳಿಕ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೀರು ಸೇರಿಸದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಮೊಸರಿನಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ನೆನೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
MANGALURU BANS RECIPE HOW TO MAKE MANGALORE BUNS MANGALORE BUNS RECIPE ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್
ಮೈದಾ (Getty Images)
  • ಬಳಿಕ ಕಲಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಕಲಸಿ ಇಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಸಖತ್​ ಆಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
  • ರೆಡಿಯಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಕೊಂಡು, ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ.
  • ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಾ ಒಣ ಹಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿ ಪೂರಿ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ರೌಂಡ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಲಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬನ್ಸ್ ಉಬ್ಬುವುದಿಲ್ಲ.
MANGALURU BANS RECIPE HOW TO MAKE MANGALORE BUNS MANGALORE BUNS RECIPE ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್
ಹಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ (Getty Images)
  • ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆನ್​ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿ ಇಡಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಡೀಪ್​ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಲಟ್ಟಿಸಿದ ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇಕು.
  • ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದರೆ ಉಬ್ಬಿಬರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲೂ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರವವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಹೊರತೆಗೆದು ವೈಟ್​ ಪೇಪರ್​ ಹಾಕಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
  • ಇದೀಗ ಸಖತ್​ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
MANGALURU BANS RECIPE HOW TO MAKE MANGALORE BUNS MANGALORE BUNS RECIPE ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್
ದಪ್ಪವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ (Getty Images)

ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ಟಪ್ಸ್:

  • ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಮಾಗಿದ್ದರೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಟೀಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದವೆ. ನೀವು ಅರ್ಧ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
  • ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಪೈಸಿಯಾದ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು.
  • ಶೇಂಗಾ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಪುಟಾಣಿ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಖತ್​ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕುರ್ಮಾದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
MANGALURU BANS RECIPE HOW TO MAKE MANGALORE BUNS MANGALORE BUNS RECIPE ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್
ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ (Getty Images)

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MANGALURU BANS RECIPE
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