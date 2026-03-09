ಮಧ್ಯಾಹ್ನ & ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ 'ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ರೈಸ್' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕಿರಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ 'ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ರೈಸ್' ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : March 9, 2026 at 8:51 PM IST
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ಕರಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಕರಿ ಮಾಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ಈಗ ಆ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೇ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದುವೇ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಗೂ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಈ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ತಯಾರಿಸಬಹುದು, ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತಯಾರಿಸುವವರು ಸಹ ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ರೈಸ್ಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:
- ಅಕ್ಕಿ - ಒಂದು ಕಪ್
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ - ಕಾಲು ಕಪ್
- ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ - 1
- ಏಲಕ್ಕಿ - 2
- ಲವಂಗ - 4
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 3
- ತುಪ್ಪ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಶೇಂಗಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಗೋಡಂಬಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
- ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ.
- ಈಗ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದಿರುವ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ, ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಅಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಿದಾಗ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
- ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಲು ಕಪ್ ತುರಿದ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸೇರಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೇ, ಒಂದು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಕಡ್ಡಿ, ಎರಡು ಏಲಕ್ಕಿ, ನಾಲ್ಕು ಲವಂಗ, ಎರಡು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶೇಂಗಾ, ಒಂದು ಚಮಚ ಗೋಡಂಬಿ, ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಮೂರು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ರುಬ್ಬಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಹುರಿದು ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
- ಇದೀಗ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ರೈಸ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
- ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ.
- ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಮನೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ರೆಸಿಪಿನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಬಹುದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
