ಮಧ್ಯಾಹ್ನ & ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ 'ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ರೈಸ್' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕಿರಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ 'ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ರೈಸ್' ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ರೈಸ್ (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 9, 2026 at 8:51 PM IST

2 Min Read
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಲಂಚ್​ ಬಾಕ್ಸ್​ಗೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ಕರಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಕರಿ ಮಾಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ಈಗ ಆ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೇ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದುವೇ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ರೈಸ್​ ರೆಸಿಪಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಗೂ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಈ ರೈಸ್​ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ತಯಾರಿಸಬಹುದು, ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತಯಾರಿಸುವವರು ಸಹ ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ರೈಸ್​ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಗೋಡಂಬಿ (Getty Images)

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ರೈಸ್​ಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:

  • ಅಕ್ಕಿ - ಒಂದು ಕಪ್
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ - ಕಾಲು ಕಪ್
  • ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ - 1
  • ಏಲಕ್ಕಿ - 2
  • ಲವಂಗ - 4
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 3
  • ತುಪ್ಪ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಶೇಂಗಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಗೋಡಂಬಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
  • ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು (Getty Images)

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ.
  • ಈಗ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದಿರುವ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ, ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಅಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಿದಾಗ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
  • ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಲು ಕಪ್ ತುರಿದ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸೇರಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೇ, ಒಂದು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಕಡ್ಡಿ, ಎರಡು ಏಲಕ್ಕಿ, ನಾಲ್ಕು ಲವಂಗ, ಎರಡು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು (Getty Images)
  • ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶೇಂಗಾ, ಒಂದು ಚಮಚ ಗೋಡಂಬಿ, ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಮೂರು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ರುಬ್ಬಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಹುರಿದು ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
  • ಇದೀಗ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ರೈಸ್​ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಹಸಿಕೊಬ್ಬರಿ (Getty Images)
  • ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ.
  • ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಮನೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ರೈಸ್​ ರೆಸಿಪಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
  • ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ರೆಸಿಪಿನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಬಹುದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕಿ (Getty Images)

