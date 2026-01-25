ಬಿಹಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ 'ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ ಕರಿ': ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್!
ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ, ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಬಿಹಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ ಕರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : January 25, 2026 at 6:44 AM IST
ಮಾಂಸಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕನ್ನಿಂದ ಫ್ರೈ, ಪಕೋಡಾ, ಕರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕರು ಭಾನುವಾರದಂದು ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿಕನ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯು ಚಿಕನ್ನಿಂದ ಮಾಡುವ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬಿಹಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ ಕರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ಈ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿಯು ರುಚಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಿಹಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ ಕರಿಯನ್ನು ಅನ್ನ, ಬಿರಿಯಾನಿ, ಪುಲಾವ್, ಪರೋಟ ಹಾಗೂ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಖತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇದೀಗ ತಡಮಾಡದೆ ಬಿಹಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ ಕರಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಬಿಹಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ ಕರಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:
- ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸ - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ
- ಖಾರದ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಅರಿಶಿನ - ಒಂದೂವರೆ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಶುಂಠಿ- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಎಣ್ಣೆ - 9 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಲವಂಗ - 12
- ಜಾಪತ್ರಿ - 1
- ಏಲಕ್ಕಿ - 7
- ಧನಿಯಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ - 2
- ಮೆಣಸು - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಸಿವೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
- ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ - 1 ಕಪ್
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 3
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 3
- ಶುಂಠಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
ಬಿಹಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ ಕರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಬಿಹಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ ಕರಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ.
- ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಲು ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು, ಧನಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೂರು ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಕಡ್ಡಿ, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಈಗ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಎಂಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಶುಂಠಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
- ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿ.
- ಈಗ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ತೆಗೆದು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
- ಅದೇ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ಎರಡು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ, ನಾಲ್ಕು ಏಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸಿ. ಒಂದು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಐದು ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಲು ಬಿಡಿ.
- ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಈರುಳ್ಳಿ ಹುರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರಣ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಮುಚ್ಚಿ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈರುಳ್ಳಿ ಹುರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಚಮಚ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ. ಒಂದು ಚಮಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ, ಬಳಿಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೇಲಿದಾಗ, ಹುರಿದ ಚಿಕನ್ ತುಂಡುಗಳು, ಒಂದೂವರೆ ಚಮಚ ರುಬ್ಬಿದ ಮಸಾಲಾ ಪುಡಿ, ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಮುಚ್ಚಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿ.
- 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೇರಿಸಿ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
- ಇದೀಗ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಬಿಹಾರಿ ಶೈಲಿಯ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ ಕರಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ 'ಬೆಲ್ಲದ ಮೆಂತ್ಯೆ ದೋಸೆ': ಸ್ವೀಟ್ ಪ್ರಿಯರ ದಿಲ್ ಖುಷ್!
- ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಫೇವರೆಟ್ ಆಗಿರುವ 'ಖಿಚಡಿ' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿ!
- ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಕ್ರಿಸ್ಪಿ & ಟೇಸ್ಟಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ವಡೆ ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
- ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಲ್ವಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?