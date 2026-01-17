ETV Bharat / lifestyle

ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಯಾವುದೇ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿದರೂ ಕೂಡ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ (Getty Images)
ETV Bharat Lifestyle Team

January 17, 2026

ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕರು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆ, ಮಸಾಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೆಸಿಪಿಯು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಡ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಪಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನೀವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನೆನೆಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ, ನೀವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುದುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರುಚಿಕರವಾದ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಅದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಹಲವು ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಇಡ್ಲಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸವಿಯಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇನಸ್ಟಂಟ್ ಇಡ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:

  • ಅವಲಕ್ಕಿ - 1 ಕಪ್
  • ಮೊಸರು - 1.5 ಕಪ್
  • ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ - 1/2 ಟೀಚಮಚ
  • ಬಾಂಬೆ ರವೆ - 1 ಕಪ್
  • ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
  • ಎಣ್ಣೆ - ಸ್ವಲ್ಪ

ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಮನೆ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ.
  • ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ, ನೆನೆಸಿದ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
  • ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಇದೀಗ ಮೊಸರನ್ನು ಈ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್​ ಮಾಡಿ.
  • ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ತಯಾರಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಿ.
  • ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ನೀರು ಕುದಿಯುವಾಗ ಈ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸಿ.
  • ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ, ಬಳಿಕ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ.
  • ಇಡ್ಲಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಚಮಚ ಇಲ್ಲವೇ ಕೈಯನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಬಹುದು.
  • ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು.
  • ಈ ಸರಳವಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

