ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಯಾವುದೇ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿದರೂ ಕೂಡ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : January 17, 2026 at 7:00 AM IST
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕರು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆ, ಮಸಾಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೆಸಿಪಿಯು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಡ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಪಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನೀವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನೆನೆಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ, ನೀವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುದುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರುಚಿಕರವಾದ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಅದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಹಲವು ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಇಡ್ಲಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸವಿಯಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇನಸ್ಟಂಟ್ ಇಡ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:
- ಅವಲಕ್ಕಿ - 1 ಕಪ್
- ಮೊಸರು - 1.5 ಕಪ್
- ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ - 1/2 ಟೀಚಮಚ
- ಬಾಂಬೆ ರವೆ - 1 ಕಪ್
- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
- ಎಣ್ಣೆ - ಸ್ವಲ್ಪ
ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮನೆ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ.
- ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ, ನೆನೆಸಿದ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
- ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಇದೀಗ ಮೊಸರನ್ನು ಈ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
- ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ತಯಾರಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಿ.
- ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ನೀರು ಕುದಿಯುವಾಗ ಈ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ, ಬಳಿಕ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ.
- ಇಡ್ಲಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಚಮಚ ಇಲ್ಲವೇ ಕೈಯನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಬಹುದು.
- ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು.
- ಈ ಸರಳವಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಸ್ಪಿ & ಟೇಸ್ಟಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ವಡೆ ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ