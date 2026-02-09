ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಬಜ್ಜಿ: ಹೊರಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಒಳಗೆ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್!
ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಬಜ್ಜಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : February 9, 2026 at 9:35 PM IST
ಬಹುತೇಕರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಟಿಫಿನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೈಸೂರು ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಈ ಮೈಸೂರು ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಫರ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುವಂತಹ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ನೀವು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಹೌದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಮೈಸೂರು ಬಜ್ಜಿ ಸರಳವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೈಸೂರು ಬಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಕೆಜಿ
- ಉಪ್ಪು - 1.5 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಮೊಸರು - 1/2 ಲೀಟರ್
- ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಎಣ್ಣೆ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಎಣ್ಣೆ - ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ಮೈಸೂರು ಬಜ್ಜಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೈಸೂರು ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ 1.5 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು 1/2 ಲೀಟರ್ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್, 3.5 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ 1 ಕೆಜಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲದೇ, 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಂಡೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಚಮಚದಿಂದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬಜ್ಜಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನಂತರ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಬಜ್ಜಿಯ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಹುರಿದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಇದೀಗ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಮೈಸೂರು ಬಜ್ಜಿಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ.
- ಈ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.