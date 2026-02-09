ETV Bharat / lifestyle

ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಬಜ್ಜಿ: ಹೊರಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಒಳಗೆ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್!

ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಬಜ್ಜಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮೈಸೂರು ಬಜ್ಜಿ (ETV Bharat)
ಬಹುತೇಕರು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಟಿಫಿನ್ ಸೆಂಟರ್​​ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೈಸೂರು ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಈ ಮೈಸೂರು ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಫರ್ಪೆಕ್ಟ್​ ಆಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುವಂತಹ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ನೀವು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಹೌದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಮೈಸೂರು ಬಜ್ಜಿ ಸರಳವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮೈಸೂರು ಬಜ್ಜಿ (ETV Bharat)

ಮೈಸೂರು ಬಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಕೆಜಿ
  • ಉಪ್ಪು - 1.5 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಮೊಸರು - 1/2 ಲೀಟರ್
  • ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಎಣ್ಣೆ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಎಣ್ಣೆ - ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)

ಮೈಸೂರು ಬಜ್ಜಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)
  • ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೈಸೂರು ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೌಲ್​ನಲ್ಲಿ 1.5 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು 1/2 ಲೀಟರ್ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್, 3.5 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಶುಂಠಿ (Getty Images)
  • ಬಳಿಕ 1 ಕೆಜಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲದೇ, 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಂಡೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಜೀರಿಗೆ (Getty Images)
  • ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಚಮಚದಿಂದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಬಜ್ಜಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನಂತರ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಬಜ್ಜಿಯ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಹುರಿದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೊಸರು (Getty Images)
  • ಇದೀಗ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಮೈಸೂರು ಬಜ್ಜಿಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ.
  • ಈ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

