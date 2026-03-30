ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ದೋಸೆ: ಒಮ್ಮೆ ಸವಿದರೆ ಪದೇ ಪದೆ ಬೇಕೆನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ!

ಪ್ರತಿಸಲ ಒಂದೇ ಬಗೆ ಹಳೆಯ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಉಪಹಾರ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ದೋಸೆ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 30, 2026 at 9:22 PM IST

ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾದ ದೋಸೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಿನುಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಸಾಲಾ, ಮೊಟ್ಟೆ ದೋಸೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸಾದಾ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರದ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೂತನ ರುಚಿಯ ರೆಸಿಪಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದುವೇ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ದೋಸೆ.

ಈ ವಿಶೇಷ ದೋಸೆಯನ್ನು 'ಮುಳಬಾಗಿಲು ತುಪ್ಪದ ದೋಸೆ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಒಳಗೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಪದೇ ಪದೆ ರುಚಿ ನೋಡಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಉದ್ದೀನ ಬೇಳೆ (Getty Images)

ಮುಳಬಾಗಿಲು ದೋಸೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:

  • ಇಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ - 2 ಕಪ್
  • ಸಾಬುದಾನಿ - ಕಾಲು ಕಪ್
  • ಉದ್ದೀನ ಬೇಳೆ - 1 ಕಪ್
  • ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಅವಲಕ್ಕಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ತುಪ್ಪ - ಸ್ವಲ್ಪ
ಸಾಬುದಾನಿ (Getty Images)

ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 15
  • ಈರುಳ್ಳಿ - 2
  • ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು - 7
  • ಕಡಲೆಬೇಳೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಕರಿಬೇವು (Getty Images)

ಮುಳಬಾಗಿಲು ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಹ ಮುಳಬಾಗಿಲು ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಎರಡು ಕಪ್ ಇಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್​ ಬೌಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ.
  • ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
  • ನಂತರ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಳಿಕ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕಪ್ ಸಾಬುದಾನಿ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ.
ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)
  • ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ರುಬ್ಬಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಅದನ್ನು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ.
  • ಈಗ ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ದೀನ ಬೇಳೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೆನೆಸಿದ ಚಪ್ಪಟೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸಾಬುದಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್‌ಗೆ ಹಾಕಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಯವಾದ, ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಬಳಿಕ ಈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಿರಿ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹುದುಗಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ (Getty Images)
  • ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಕಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 15 ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಒಂದು ಚಮಚ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ, ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ, ಏಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ, ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್‌ಗೆ ಹಾಕಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ನೆನೆಸಿದ ಒಣಗಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ನಂತರ ನಯವಾದ ತನಕ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಇದೀಗ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಲೂ ಬಾಜಿಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
  • ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುದುಗಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್‌ಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ನಂತರ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ದೋಸೆ ಪ್ಯಾನ್ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚಮಚದಿಂದ ತೆಗೆದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆಯಂತೆ ಪ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಅದರೆ ಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ, ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಂಚುಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ದೋಸೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿ.
  • ಬಳಿಕ ಚಮಚ ಬಳಸಿ ದೋಸೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಹರಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.
  • ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ದೋಸೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಆಲೂ ಬಾಜಿಯವನ್ನು ಇರಿಸಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಡಿಸಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಇದೀಗ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಮುಳಬಾಗಿಲು ದೋಸೆಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.

