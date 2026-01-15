ETV Bharat / lifestyle

ಕ್ರಿಸ್ಪಿ & ಟೇಸ್ಟಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ವಡೆ ಫಟಾಫಟ್​ ರೆಡಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಗರಿಗರಿಯಾದ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ವಡೆ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

MASALA VADA RECIPE HOW TO PREPARE vada MASALA VADA ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ವಡೆ
ಮಸಾಲೆ ವಡೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 15, 2026 at 9:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಗರಿಗರಿಯಾದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಲು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ವಡೆ ತುಂಬಾ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ತಯಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ವಡೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಸರುಕಾಳುವಡೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ವಡೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ವಡೆ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಬಗೆಯ ವಡೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಆಗಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ವಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ವಡೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

MASALA VADA RECIPE HOW TO PREPARE vada MASALA VADA ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ವಡೆ
ಕಡಲೆಬೇಳೆ (Getty Images)

ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ವಡೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

  • ಕಡಲೆಕಾಯಿ - 2 ಕಪ್
  • ಈರುಳ್ಳಿ - 2 ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರ
  • ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 6
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು - 8
  • ತುರಿದ ಶುಂಠಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಧನಿಯಾ - 1 ಚಮಚ
  • ಜೀರಾ - 1 ಚಮಚ
  • ಕರಿಬೇವು - 3 ಚಿಗುರುಗಳು
  • ಪುದೀನ - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - 2 ಚಮಚ
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಎಣ್ಣೆ - ಡೀಪ್​ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
MASALA VADA RECIPE HOW TO PREPARE vada MASALA VADA ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ವಡೆ
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)

ಮಸಾಲೆ ವಡೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ವಡೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ 2 ಕಪ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬಳಿಕ, ಇವುಗಳನ್ನು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬಸಿದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ನೆನೆದಿರುವ ಬೇಳೆಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಬೇಳೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ನುಣ್ಣಗೆ ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
  • ಉಳಿದ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿ ಮಧ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇವುಗಳು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸವಿಯಲು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
MASALA VADA RECIPE HOW TO PREPARE vada MASALA VADA ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ವಡೆ
ಈರುಳ್ಳಿ (Getty Images)
  • ಈಗ 2 ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸೇರಿಸಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ವಡೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸೇರಿಸಿ.
  • ಬಳಿಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಹಾಗೂ ತುರಿದ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು.
  • ಬಳಿಕ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪುದೀನ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ.
MASALA VADA RECIPE HOW TO PREPARE vada MASALA VADA ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ವಡೆ
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)
  • ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ವಡೆಗಳು ಗರಿಗರಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನೀರು ಸೇರಿಸದೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಏಕೆಂದರೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಡೀಪ್​ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ.
  • ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ವಡೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಕರಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ವಡೆಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಡೆಗಳು ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
MASALA VADA RECIPE HOW TO PREPARE vada MASALA VADA ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ವಡೆ
ಮಸಾಲೆ ವಡೆ (ETV Bharat)

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ & ಏಕಾದಶಿಯ ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಅಪರೂಪ: ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಯಾವುದು?
  2. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬರ್ಫಿ: ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ
  3. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ: ಭರ್ಜರಿ ರುಚಿಯ ಬೆಂಗಾಲಿ ಸ್ವೀಟ್ 'ಗೋಜಾ' ಮಾಡಿ
  4. ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ರವಾ ಬರ್ಫಿ

TAGGED:

MASALA VADA RECIPE
HOW TO PREPARE VADA
MASALA VADA
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ವಡೆ
MASALA VADA RECIPE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.