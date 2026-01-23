ETV Bharat / lifestyle

ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ 'ಬೆಲ್ಲದ ಮೆಂತ್ಯೆ ದೋಸೆ': ಸ್ವೀಟ್​ ಪ್ರಿಯರ ದಿಲ್ ಖುಷ್!

ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸ್ವೀಟ್​ ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

DOSA Recipe JAGGERY FENUGREEK SEED dosa JAGGERY METHI DOSA ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ಬೆಲ್ಲದ ಮೆಂತ್ಯೆ ದೋಸೆ
ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ 'ಬೆಲ್ಲದ ಮೆಂತ್ಯೆ ದೋಸೆ' (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 23, 2026 at 5:40 PM IST

3 Min Read
ಹಲವು ಜನರು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಸೇವಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ದೋಸೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಕೂಡ ಮನಸಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಬ್ಬರಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೆವಿಸಿದರೆ ರುಚಿ ಸಖತ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಮಸಾಲಾ, ಮೊಟ್ಟೆ ದೋಸೆ ಹಾಗೂ ಸಾದಾ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೆಲ್ಲದ ಮೆಂತ್ಯೆ ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲು ನಾವು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಈ ದೋಸೆಗಳು ಸ್ವೀಟ್​ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ದೋಸೆಯ ಮೇಲೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಸಖತ್​ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೆಲ್ಲದ ಮೆಂತ್ಯೆ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

DOSA Recipe JAGGERY FENUGREEK SEED dosa JAGGERY METHI DOSA ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ಬೆಲ್ಲದ ಮೆಂತ್ಯೆ ದೋಸೆ
ಅಕ್ಕಿ (Getty Images)

ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೆಲ್ಲದ ಮೆಂತ್ಯೆ ದೋಸೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

  • ಅಕ್ಕಿ - ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ (500 ಗ್ರಾಂ)
  • ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - 30 ಗ್ರಾಂ
  • ಅವಲಕ್ಕಿ - 30 ಗ್ರಾಂ
  • ದಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ - 30 ಗ್ರಾಂ
  • ಮೆಂತ್ಯೆ - 15 ಗ್ರಾಂ
  • ಬಡೆಸೋಂಪು - 15 ಗ್ರಾಂ
  • ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲ - 50 ಗ್ರಾಂ
  • ಅರಿಶಿನ - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಬೆಣ್ಣೆ - ಸಾಕಷ್ಟು
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 15
  • ಎಳ್ಳು - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
DOSA Recipe JAGGERY FENUGREEK SEED dosa JAGGERY METHI DOSA ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ಬೆಲ್ಲದ ಮೆಂತ್ಯೆ ದೋಸೆ
ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (Getty Images)

ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೆಲ್ಲದ ಮೆಂತ್ಯೆ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೆಲ್ಲದ ಮೆಂತ್ಯೆ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ, 30 ಗ್ರಾಂ ಮೆಂತ್ಯೆ, 15 ಗ್ರಾಂ ಸೋಂಪು, 30 ಗ್ರಾಂ ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ, 30 ಗ್ರಾಂ ಬೇಳೆಕಾಳು ಹಾಕಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸುರಿದು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ.
  • ಮತ್ತೊಂದು ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 30 ಗ್ರಾಂ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸುರಿದು ನೆನೆಸಿಡಿ.
  • ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೊಳೆದು ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ಗೆ ಹಾಕಿ. ನೆನೆಸಿದ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 50 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ದೋಸೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
DOSA Recipe JAGGERY FENUGREEK SEED dosa JAGGERY METHI DOSA ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ಬೆಲ್ಲದ ಮೆಂತ್ಯೆ ದೋಸೆ
ಶೇಂಗಾ (Getty Images)
  • ಬಳಿಕ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹುದುಗಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸಲು, ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಚಮಚ ಶೇಂಗಾಯನ್ನು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಇವು ಬೆಂದ ನಂತರ, 30 ಗ್ರಾಂ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, 15 ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಳ್ಳು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ, ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
DOSA Recipe JAGGERY FENUGREEK SEED dosa JAGGERY METHI DOSA ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ಬೆಲ್ಲದ ಮೆಂತ್ಯೆ ದೋಸೆ
ಒಣ ಮೆಣಿಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)
  • ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ದೋಸೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಡಿ. ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಚಮಚ ಬಳಸಿ ದೋಸೆಯಂತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರಬಾರದು, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್‌ಕೇಕ್‌ನಂತೆ ದಪ್ಪವಾಗಿರಬೇಕು.
  • ಇದೀಗ ದೋಸೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯುವವರೆಗೆ, ಒಂದು ಬದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ದೋಸೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಬಡಿಸಬಹುದು.
  • ಈಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಸಖತ್ ರುಚಿಕರವಾದ ಬೆಲ್ಲದ ಮೆಂತ್ಯ ದೋಸೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
DOSA Recipe JAGGERY FENUGREEK SEED dosa JAGGERY METHI DOSA ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ಬೆಲ್ಲದ ಮೆಂತ್ಯೆ ದೋಸೆ
ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ 'ಬೆಲ್ಲದ ಮೆಂತ್ಯೆ ದೋಸೆ' (ETV Abhiruchi)

