ಬಿಸಿಲ ಧಗೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ 'ಫುಲ್ಜರ್ ಸೋಡಾ': ತಯಾರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ

ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕೊಂಚ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ವಿಶೇಷವಾದ ತಂಪು ಪಾನೀಯ 'ಫುಲ್ಜರ್ ಸೋಡಾ' ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

HOW TO MAKE FULJAR SODA LEMON DRINK RECIPE FULJAR SODA ಫುಲ್ಜರ್ ಸೋಡಾ
ಫುಲ್ಜರ್ ಸೋಡಾ (ETV Bharat)
Published : April 6, 2026 at 9:14 PM IST

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ರೆಸಿಪಿ 'ಫುಲ್ಜರ್ ಸೋಡಾ'. ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಅನೇಕರು ಫಿದಾ​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ತಂಪು ಪಾನೀಯದ ರುಚಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೋಡಾ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

ತಣ್ಣನೆ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಪುದೀನದ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಪರಿಮಳದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಪಾನೀಯವು ಬಹುತೇಕ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕೊಂಚ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ವಿಶೇಷವಾದ ತಂಪು ಪಾನೀಯ 'ಫುಲ್ಜರ್ ಸೋಡಾ' ತಯಾರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸರಳ. 'ಫುಲ್ಜರ್ ಸೋಡಾ' ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಟಾಫಟ್​ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

HOW TO MAKE FULJAR SODA LEMON DRINK RECIPE FULJAR SODA ಫುಲ್ಜರ್ ಸೋಡಾ
ಫುಲ್ಜರ್ ಸೋಡಾ (ETV Bharat)

ಫುಲ್ಜರ್ ಸೋಡಾಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:

  • ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು (ತುಳಸಿ ಬೀಜಗಳು) - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳು - 15
  • ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 1
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲೆಗಳು - 1 ಸಣ್ಣ ಗೊಂಚಲು
  • ಶುಂಠಿ - 1 ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್​
  • ಸಕ್ಕರೆ - 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉಪ್ಪು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳು - 5 ಅಥವಾ 6
  • ನಿಂಬೆ ರಸ - ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಯಿಂದ
  • ಸೋಡಾ ನೀರು - 1 ಗ್ಲಾಸ್
HOW TO MAKE FULJAR SODA LEMON DRINK RECIPE FULJAR SODA ಫುಲ್ಜರ್ ಸೋಡಾ
ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು (ETV Bharat)

ಫುಲ್ಜರ್ ಸೋಡಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:

  • ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್‌ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
  • ಮೊದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ, ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಇದೀಗ ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳು, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಪೀಸ್​ ಶುಂಠಿ, ಸಕ್ಕರೆ, ಉಪ್ಪು, ಕೆಲವು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ.
HOW TO MAKE FULJAR SODA LEMON DRINK RECIPE FULJAR SODA ಫುಲ್ಜರ್ ಸೋಡಾ
ಫುಲ್ಜರ್ ಸೋಡಾ (ETV Bharat)
  • ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ.
  • ಬಳಿಕ, ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನಾ ರಸವನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತುಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ, ನೆನೆಸಿದ ತುಳಸಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
  • ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗೆ ಸೋಡಾ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ, ಸಣ್ಣ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದರೊಳಗೆ ಇಳಿಸಿ. ಈ ರಸವು ಸೋಡಾದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು, ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೊರೆ ಪದರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂಲ್​ ಕೂಲ್​ ಫುಲ್ಜರ್ ಸೋಡಾ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಈ ತಂಪು ಪಾನೀಯವು ಕಿರಿಯರಿಂದ ಹಿರಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
HOW TO MAKE FULJAR SODA LEMON DRINK RECIPE FULJAR SODA ಫುಲ್ಜರ್ ಸೋಡಾ
ಫುಲ್ಜರ್ ಸೋಡಾ (ETV Bharat)

