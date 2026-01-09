ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬರ್ಫಿ: ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ, ರುಚಿಕರವಾದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬರ್ಫಿಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ.
ಬರ್ಫಿ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬರ್ಫಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬರ್ಫಿ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಕೊಬ್ಬರಿ ಬರ್ಫಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:
- ತುಪ್ಪ - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು - ಒಂದು ಕಪ್
- ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ - ಒಂದು ಕಪ್
- ಸಕ್ಕರೆ - ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್
- ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ಹಾಲು - ಒಂದು ಕಪ್
- ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
ಕೊಬ್ಬರಿ ಬರ್ಫಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬರ್ಫಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಪ್ ಅಳತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ, ಹಾಲು ಕುದಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅಗಲವಾದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಡಿ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ.
- ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕರಗಿದ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹುರಿಯುವಾಗ ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹುರಿಯಲು ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುರಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿದಾಗ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಬಹುತೇಕ ಕುದಿಯುವಾಗ, ಹುರಿದ ಕಡಲೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ.
- ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸುವಾಗ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ.
- ಕೊಬ್ಬರಿ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅಗಲವಾದ ತಟ್ಟೆಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಬಳಿಕ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ತಟ್ಟೆಯಾದ್ಯಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಡಿ.
- ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಫಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಬಹುದು. ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು ಬರ್ಫಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಈ ಬರ್ಫಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಈ ಬರ್ಫಿ ಸುಮಾರು 20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬಹುದು.
ಬರ್ಫಿಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:
- ಕಡಲೆಬೇಳೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಇದ್ದರೆ ಬರ್ಫಿಯ ರುಚಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬರ್ಫಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಲಹೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಶ್ರಣ ಬಹುತೇಕ ಬೆಂದಾಗ, ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ದುಂಡಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉಂಡೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಬರ್ಫಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಕೊಬ್ಬರಿ, ಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಕುದಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಹಾಲು ಸಾಕು.
- ಬೇಯಿಸಿದ ಹಾಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹಸಿ ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
