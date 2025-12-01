ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ TIPS
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : December 1, 2025 at 10:33 PM IST
ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಉಪಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರವಾ ನೆನೆಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಡ್ಲಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ತ್ವರಿತ ಪಾಕ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಡ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರವಾದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಇಡ್ಲಿಯ ರೆಸಿಪಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು.
ಕೆಲವು ಆಹಾರಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದರ ರುಚಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಹಲವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದರ ರುಚಿ ಜೊತೆಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸಹ ವಿಭಿನ್ನ. ತಿಂದರೆ ಅದರ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಈ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಡ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗೆ ಹಾಗೂ ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾದ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿಯ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- 3 ಕಪ್ - ಅಕ್ಕಿ
- 1 ಕಪ್ - ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ
- 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯ
- ಅರ್ಧ ಕಪ್ - ಅವಲಕ್ಕಿ
- ಕಾಲು ಕಪ್ - ಸಾಬೂದಾನಿ
- 2 ಚಿಟಿಕೆ - ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ
- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು - ಉಪ್ಪು
ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕಿ, ನೀರು ಹಾಕಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಬೇಕು.
- ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಬೂದಾನಿ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ
- ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕನಿಷ್ಠ ಐದರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಇದರ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು 8 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹುದುಗಿಸಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹುದುಗಿದರೆ ಸಾಕು.
- ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು.
- ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಹೊರಬರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ 2 ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹಾಕದೇ ಇರಬಹುದು.
- ಬಳಿಕ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಗಲವಾದ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಬೆಯಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ. ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡಿ.
- ಈಗ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಣ್ಣ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇವು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಂಧ್ರಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು.
- ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ, ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಈ ತಟ್ಟೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ನಂತೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಎಂದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈಗ ಇವುಗಳನ್ನು 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ. ಇದೀಗ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಒಡೆಯಬಹುದು.
- ಇವು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸೂಜಿ ರವೆ ಪೂರಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸೂಪ್ಗಳು, ನೆಗಡಿ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ನೋಡಿ