ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೈಲಿಯ ಟೊಮೆಟೊ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ: ವಾವ್​! ಎನಿಸುವಂತಹ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ

ಸೂಪರ್ ರುಚಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೈಲಿಯ ಟೊಮೆಟೊ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

omato Green Chilli Chutney Chutney Recipes super tasty Tomato Chutney ಟೊಮೆಟೊ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ
ಟೊಮೆಟೊ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ (ETV Bharat, Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 6, 2025 at 9:16 PM IST

3 Min Read
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಡುಗೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೈಲಿಯ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇವಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರ ಬಾಯಿಗೆ ಏನೂ ರುಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಸೂಪರ್​ ರುಚಿಯ ಟೊಮೆಟೊ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ.

ನೀವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಟೊಮೆಟೊ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ರುಚಿ ಸಖತ್​ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಅಚಪಾತಿ, ಇಡ್ಲಿ, ಪೂರಿ, ದೋಸೆ, ವಡೆ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಉಪಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸವಿದರೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೈಲಿಯ ಟೊಮೆಟೊ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಟೊಮೆಟೊ (Getty Images)

ಟೊಮೆಟೊ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ಎಳ್ಳು - ಒಂದೂವರೆ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 15
  • ಕರಿಬೇವು - 2 ಚಿಗುರುಗಳು
  • ಟೊಮೆಟೊ - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ
  • ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 5
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಪುದೀನ - ಸ್ವಲ್ಪ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (Getty Images)

ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

  • ಎಣ್ಣೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸಾಸಿವೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 4
  • ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 2
  • ಕರಿಬೇವು - 1 ಚಿಗುರು
  • ಶೇಂಗಾ- ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಎಳ್ಳು (Getty Images)

ಟೊಮೆಟೊ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನ:

  • ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೈಲಿಯ ಟೊಮೆಟೊ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಳ್ಳು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಎಳ್ಳಿನ ಬದಲಿಗೆ ಶೇಂಗಾಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಹಾಕಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಹುರಿದು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕು.
  • ಈಗ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಹಸಿಮೆಣಸಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸದೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಮೈಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
  • ಬಳಿಕ 2 ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿದು ಬಳಿಕ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
ಶೇಂಗಾ (Getty Images)
  • ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದಂತೆ ಹುರಿಯಿರಿ, ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
  • ಬಳಿಕ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
  • ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೊಮೆಟೊ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬಹುದು. ಈಗ, ಈ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಟೊಮೊಟೊ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕು.
  • ಇದೀಗ ಎಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಜೀರಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವು ಒರಟಾಗುವವರೆಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಬೇಯಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ತಯಾರಾದ ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)
  • ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಕಡಾಯಿಯನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಅದರೊಳಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಅದು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಉದ್ದು, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ನಂತರ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ರುಬ್ಬಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇದೀಗ ರುಚಿಯಾದ ಟೊಮೊಟೊ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
  • ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಚಪಾತಿ, ಬಿಸಿ ಅನ್ನ, ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉಪಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

