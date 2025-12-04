ETV Bharat / lifestyle

ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಹಿರೇಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

Ridge Gourd Coriander Chutney: ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಿರೇಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಹಿರೇಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚಟ್ನಿ (Getty Images, ETV Bharat)
Published : December 4, 2025 at 9:18 PM IST

3 Min Read
ಹಿರೇಕಾಯಿಯಿಂದ ಸಾಂಬಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಲ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರದ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಿರೇಕಾಯಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿರೇಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ ರುಚಿಯು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಟ್ನಿಯು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿರೇಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತೆ ಹಿರೇಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (Getty Images)

ಹಿರೇಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:

  • ಹಿರೇಕಾಯಿ - 400 ಗ್ರಾಂ
  • ಎಣ್ಣೆ - 7 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ - ಒಂದೂವರೆ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಶೇಂಗಾ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 3
  • ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 15
  • ಟೊಮೆಟೊ - 3
  • ಅರಿಶಿನ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - 50 ಗ್ರಾಂ
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - 100 ಗ್ರಾಂ
  • ಸಾಸಿವೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕಡಲೆಬೇಳೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
  • ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಇಂಗು - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಮಸಾಲೆ ಪಾದರ್ಥಗಳು (Getty Images)

ಹಿರೇಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ರುಚಿರುಚಿಯಾದ ಹಿರೇಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, 400 ಗ್ರಾಂ ಹಿರೇಕಾಯಿ ತೊಳೆದು, ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
  • ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದೂವರೆ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ 10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಸೇರಿಸಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (Getty Images)
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ, ನಂತರ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಇದೀಗ ಅದೇ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಇರಿಸಿದ ಹಿರೇಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
ಶೇಂಗಾ (Getty Images)
  • ಹಿರೇಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು ಬೆಂದ ನಂತರ, ಟೊಮೆಟೊ ಪೀಸ್​, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ. ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮುಚ್ಚಿ ಹುರಿಯಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಟು ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆ, ಎರಡು ತುಂಡು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಬೇಳೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದ ಬಳಿಕ ಆರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಮೂರು ಚಿಗುರು ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿರೇಕಾಯಿ (Getty Images)
  • ನಂತರ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಯಾರಾದ ಹಿರೇಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಯ ಸೇರಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
  • ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ತೆಗೆದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಿರೇಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
  • ಈ ಚಟ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಿರೇಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚಟ್ನಿ (ETV Bharat)

