ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್!
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : May 26, 2026 at 5:00 PM IST
ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀಸ್ ತುಂಬಾ ರಸಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ತಡೆಮಾಡದೇ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಿ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಗ್ರೇವಿ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹುರಿಯುತ್ತಾರೆ, ಗ್ರೇವಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಂತರ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಕರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಜವಾದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ಚಿಕನ್ - 750 ಗ್ರಾಂ
- ಟೊಮೆಟೊ - 3
- ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 6
- ಗೋಡಂಬಿ - 12
- ಎಣ್ಣೆ - 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ (ಜೀರಾ) - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಏಲಕ್ಕಿ - 3
- ಲವಂಗ - 3
- ಬೇ ಎಲೆ - 1
- ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ತುಂಡು - 1 ಇಂಚು
- ಈರುಳ್ಳಿ - 1 ದೊಡ್ಡದು
- ಶುಂಠಿ- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಗರಂ ಮಸಾಲ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಖಾರದ ಪುಡಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು- 1 ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು
ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬಳಸಿ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ಇದೀಗ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಮುಂದೆ, ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲವೆ ಕಡಾಯಿ ಇಡಬೇಕು, ಅದರೊಳಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಜೀರಿಗೆ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಬೇ ಎಲೆ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಕಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬಳಿಕ ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಇವುಗಳು ಮೃದು ಮತ್ತು ಅರೆಪಾರದರ್ಶಕವಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ, ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ನಂತರ, ಶುಂಠಿ - ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಇದು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ತದನಂತರ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಚಿಕನ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬಳಿಕ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಬಣ್ಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಖಾರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಈಗ, ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಂತರ, ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ, ಗ್ರೇವಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೆಲವು ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಹುರಿದ ಗೋಡಂಬಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕುತ್ತದೆ.
- ಇದೀಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸಖತ್ ರುಚಿಕರವಾದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಕರಿಯನ್ನು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲವೇ ರೊಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸವಿಯಬಹುದು.
ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
- ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನುವುದು ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಿಪ್ಟೊಫಾನ್ ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚಿಕನ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
- ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಚಿಕನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಹಾಗೂ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಬಹುದು.
ಚಿಕನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿವೆ?: ಚಿಕನ್ ಚೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿಕನ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು 32 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೋಳಿ ಕಾಲುಗಳ ತುಂಡುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು 24ರಿಂದ 26 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕನ್ ಸೇವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಚಿಕನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಘಮಘಮಿಸುವ ಜೀರಾ ರಸಂ ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿ: ರುಚಿಯೂ ಕೂಡ ಸೂಪರ್!
- ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ರುಚಿಯು ಸೂಪರ್, ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ!
- ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಸುವ ಬಹುಧಾನ್ಯದ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ರುಚಿಯೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ
- ಬೇಸಿಗೆಯ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುವ 'ಆಮ್ ಪನ್ನಾ': ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಯ ಪೇಯ