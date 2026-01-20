ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಫೇವರೆಟ್ ಆಗಿರುವ 'ಖಿಚಡಿ' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿ!
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಖಿಚಡಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : January 20, 2026 at 5:21 PM IST
PM Narendra Modi's favorite khichdi: ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೋದಿಯವರು ಭೂರಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಖಿಚಡಿ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಖಿಚಡಿ ರೆಸಿಪಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಖಿಚಡಿಯು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಖಿಚಡಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಖಿಚಡಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಫೇವರಿಟ್ ಖಿಚಡಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳು, ಲಘು ಮಸಾಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಈ ಖಿಚಡಿ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಖಿಚಡಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೋದಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಖಿಚಡಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ತೊಗರಿಬೇಳೆ - ಅರ್ಧ ಕಪ್ (ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ಬೇಳೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎರಡನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು)
- ಅಕ್ಕಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಸಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ - ಒಂದು
- ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಶುಂಠಿ - ಒಂದು ಇಂಚಿನಷ್ಟು
- ಟೊಮೆಟೊ - ಒಂದು
- ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ಒಂದು
- ಜೀರಿಗೆ - ಒಂದು ಚಮಚ
- ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
- ಇಂಗು - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
- ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲವೇ ಎಣ್ಣೆ- ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ನೀರು - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸಿ
ಮೋದಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಖಿಚಡಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದ ಖಿಚಡಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ನಂತರ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನೆನೆಸಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಇದಾದ ನಂತರ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಶುಂಠಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅರಿಶಿನ, ಇಂಗು ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಶ್ರಣವು ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ನಿಮಗೆ ಖಿಚಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕೇ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾಗಿ ಇರಬೇಕೇ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
- ಬಳಿಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ, ಇದಾದ ನಂತರ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಒಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವಿಸಲ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಂತರ, ಕುಕ್ಕರ್ ಹಬೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ.
- ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೆನಿಸಿದರೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದೀಗ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಖಿಚಡಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
- ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಖಿಚಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯ, ಮೊಸರು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ವಾವ್! ಎನಿಸುವ ಭಾವ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
