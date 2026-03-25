ಬೇಸಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾನೀಯ: ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ 'ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್' ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
Summer Cold Drink Recipe: ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ 'ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್' ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : March 25, 2026 at 1:47 PM IST
ಬೇಸಿಗೆಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸುಡುವ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಪಾದ ಪಾನೀಯಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರುವುದೇ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೂ ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿದರೂ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಂಪಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಆರಾಮದಾಯ ಖುಷಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ ಶಾಪ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದಂತೆ ರುಚಿಯು ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಾಸೆೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯ ತಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸರಳ ವಿಧಾನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಜ್ಯೂಸ್ಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ರುಚಿ ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:
- ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು - 1
- ಬಾದಾಮಿ - 10
- ಗೋಡಂಬಿ ಪೀಸ್ - 10
- ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು (ತುಳಸಿ ಬೀಜಗಳು) - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ಹಾಲು - 3 ಕಪ್
- ಗುಲಾಬಿ ಸಿರಪ್ - 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಬೇಸಿಗೆಯ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 10 ಬಾದಾಮಿ ಹಾಗೂ 10 ಗೋಡಂಬಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
- ನಂತರ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಪೀಸ್ಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಗೂ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಬಳಿಕ ತಿರುಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಈ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಕೆಲವು ಪೀಸ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಯವಾದ ತನಕ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಪ್ ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ಹಾಲನ್ನು ನೆನೆಸಿದ ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
- ಇದೀಗ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಗೂ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಗುಲಾಬಿ ಸಿರಪ್ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇದೀಗ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
- ತಡಮಾಡದೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ನೂತನ ರುಚಿಯ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು ಖಚಿತ.
