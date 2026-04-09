ಸಿನಿ ತಾರೆಯರ ಫೇವರೆಟ್, ಮೈಸೂರಿನ 'ಹನುಮಂತು ಮಟನ್ ಪುಲಾವ್' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಮೈಸೂರಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಸಿನಿ ತಾರೆಯರೆಯರ ಹನುಮಂತು ಮಟನ್ ಪುಲಾವ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೈಸೂರಿನ ಹನುಮಂತು ಮಟನ್ ಪುಲಾವ್ (ETV Bharat)
Published : April 9, 2026 at 6:19 PM IST
ಮೈಸೂರಿನ ಹನುಮಂತು ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಟನ್ ಪಲಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಈ ಮಟನ್ ಪಲಾವ್ ಸವಿಯಲು ನೂರಾರು ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಟನ್ ಪಲಾವ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿರಿಯಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಲಾವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ತೀವ್ರವಾದ ಮಸಾಲೆ ಹಾಗೂ ಡಬಲ್ ಮಸಾಲಾ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಹನುಮಂತು ಮಟನ್ ಪಲಾವ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಹನುಮಂತು ಮಟನ್ ಪಲಾವ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:
- ಮಟನ್ - 1 ಕೆಜಿ
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - 1 ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟು
- ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 20
- ಶುಂಠಿ - 60 ಗ್ರಾಂ
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 80 ಗ್ರಾಂ
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಎಣ್ಣೆ - 100 ಗ್ರಾಂ
- ಏಲಕ್ಕಿ - 12
- ಲವಂಗ - 12
- ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ತುಂಡು - 4 ಇಂಚು
- ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ - ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ - 3 ಗ್ಲಾಸ್
- ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ - 1 ಗ್ಲಾಸ್
- ತುಪ್ಪ - 80 ಮಿಲಿ
- ಎಣ್ಣೆ - 150 ಗ್ರಾಂ
- ಈರುಳ್ಳಿ - 3
- ಟೊಮೆಟೊ - 2
- ನಿಂಬೆ ರಸ - 1 ನಿಂಬೆಯಿಂದ
ಹನುಮಂತು ಮಟನ್ ಪಲಾವ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಮೊದಲಿಗೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
- ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು (ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹದು), ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
- ಬಳಿಕ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಈಗ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ರುಬ್ಬಿದ ಮಸಾಲೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
- ನಂತರ, 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನೊಳಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ.
- ಪುಲಾವ್ ತಯಾರಿಸಲು, ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಡಿ. ಅದರೊಳಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಉದ್ದವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ 3 ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
- ಬಳಿಕ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಮಟನ್ ಸೇರಿಸಿ. ಹಸಿ ಪರಿಮಳ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬಳಿಕ, ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದ ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೂ ಮಸಾಲೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಇದಕ್ಕೆ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ. ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 35 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ.
- ಬಳಿಕ, ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ. 4 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ, 7 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ, ಉಪ್ಪಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ರುಚಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ನೀರು ಕುದಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಬಹುತೇಕ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಹಾಗೂ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ದಮ್ (ಹಬೆ) ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಲು ಬಿಡಿ. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಹನುಮಂತು ಮಟನ್ ಪಲಾವ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರ ಈ ಪಲಾವ್ನ ಸುವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ.
