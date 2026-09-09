ETV Bharat / lifestyle

ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಹ ಸಖತ್ ರುಚಿಕರ ಟೊಮೆಟೊ ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಂ: ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್!

Tomato Pepper Rasam Recipe: ಊಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಂ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

TOMATO PEPPER RASAM HOW TO MAKE TOMATO PEPPER RASAM MOUTHWATERING TOMATO PEPPER RASAM ಟೊಮೆಟೊ ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಂ
ಟೊಮೆಟೊ ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಂ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 9, 2026 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶುಂಠಿ ರಸಂ, ಜೀರಿಗೆ ರಸಂ ಹಾಗೂ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸಂ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರಸಂ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಲಿಗೆ ಕೂಡ ಹೊಸ ರುಚಿಯ ರಸಂ ಸವಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ರಸಂಗಿಂತಲೂ ನೂತನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ರಸಂ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಅದುವೇ ಟೊಮೆಟೊ ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಂ (Tomato Pepper Rasam Recipe) ರೆಸಿಪಿ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ರುಚಿಯು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿರುವಾಗ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಟೊಮೆಟೊ ಮೆಣಸಿನ ರಸಂ (Rasam Recipe) ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ರಸಂ ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ರೈಸ್​ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಭಾವ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಟೊಮೆಟೊ ಮೆಣಸಿನ ರಸಂ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

TOMATO PEPPER RASAM HOW TO MAKE TOMATO PEPPER RASAM MOUTHWATERING TOMATO PEPPER RASAM ಟೊಮೆಟೊ ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಂ
ಟೊಮೆಟೊ (Getty Images)

ಟೊಮೆಟೊ ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಂಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ಟೊಮೆಟೊ - 4
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 6 ಎಸಳು
  • ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸಾಸಿವೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಮೆಂತ್ಯ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕಾಳುಮೆಣಸು - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ಮೂರು
  • ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಗರಂ ಮಸಾಲಾ- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಇಂಗು ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಕರಿಬೇವು - ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು
TOMATO PEPPER RASAM HOW TO MAKE TOMATO PEPPER RASAM MOUTHWATERING TOMATO PEPPER RASAM ಟೊಮೆಟೊ ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಂ
ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (Getty Images)

ಟೊಮೆಟೊ ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:

  • ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಂ (Tomato Pepper Rasam) ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಬೌಲ್​ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು 20 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನೆನೆಸಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ 4 ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಕಿವುಚಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
  • ಬಳಿಕ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
TOMATO PEPPER RASAM HOW TO MAKE TOMATO PEPPER RASAM MOUTHWATERING TOMATO PEPPER RASAM ಟೊಮೆಟೊ ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಂ
ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಲೆ ಆನ್​ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಡಿ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ, ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೀರಿಗೆ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಸಾಸಿವೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಿ, ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
  • ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
TOMATO PEPPER RASAM HOW TO MAKE TOMATO PEPPER RASAM MOUTHWATERING TOMATO PEPPER RASAM ಟೊಮೆಟೊ ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಂ
ಮಸಾಲೆ ಪಾದರ್ಥಗಳು (Getty Images)
  • ರಸಂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಶುರುವಾದ ಬಳಿಕ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಸವಿಯಬಹುದಾದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಹ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
TOMATO PEPPER RASAM HOW TO MAKE TOMATO PEPPER RASAM MOUTHWATERING TOMATO PEPPER RASAM ಟೊಮೆಟೊ ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಂ
ಟೊಮೆಟೊ ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಂ (Getty Images)

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರುಚಿಕರ ಮೆಂತ್ಯ ಚಪಾತಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
  2. ಫಟಾಫಟ್ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
  3. 'ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್'ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಪಾಹಾರ ಯಾವುದು? ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
  4. ಊಟದ ಬಳಿಕ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲವೇ ಮಲಗುತ್ತೀರಾ?
  5. ಸಮತೋಲಿತ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ

TAGGED:

TOMATO PEPPER RASAM
HOW TO MAKE TOMATO PEPPER RASAM
MOUTHWATERING TOMATO PEPPER RASAM
ಟೊಮೆಟೊ ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಂ
TOMATO PEPPER RASAM RECIPE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.