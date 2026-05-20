ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಸುವ ಬಹುಧಾನ್ಯದ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ರುಚಿಯೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಬಹುಧಾನ್ಯ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : May 20, 2026 at 9:01 AM IST
ದೋಸೆ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸೇವಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ರೆಸಿಪಿಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೋಸೆಯನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮೂರು ಬಾರಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ದೋಸೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರವಾ ದೋಸೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ, ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರುಚಿಕರವಾದದ್ದನ್ನು ಬಯಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ದೋಸೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಕೂಡ ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ದೋಸೆ ಒಮ್ಮೆ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅದುವೇ, ಬಹುಧಾನ್ಯ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ರುಚಿಯು ಕೂಡ ಸಖತ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ನೀವು ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲೇಬೇಕು. ನಾವು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ದೋಸೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಬಹುಧಾನ್ಯ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಬಹುಧಾನ್ಯ ದೋಸೆಗಾಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:
- ಹೆಸರುಕಾಳು - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಕಡಲೆಬೇಳೆ - ಕಾಲು ಕಪ್
- ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ - ಕಾಲು ಕಪ್
- ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ - ಕಾಲು ಕಪ್
- ರಾಗಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಬುದಾನಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಎಣ್ಣೆ - ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ
- ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕತ್ತರಿಸಿದ ಶುಂಠಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಬಹುಧಾನ್ಯ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬಹುಧಾನ್ಯ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ, ಕಾಲು ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಕಪ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಸೇರಿಸಿ.
- ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲು ಕಪ್ ಮಸೂರ್ ಬೇಳೆ, 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ರಾಗಿ ಮತ್ತು 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೆನೆಸಿದ ಬೇಳೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ.
- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ನಂತೆಯೇ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ನಂತರ, ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಡಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
- ಬಳಿಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಚಿಮುಕಿಸಿ, ಕೆಲವು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ತದನಂತರ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲು ಬಿಡಬೇಕು.
- ದೋಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಹಾಗೂ ತಟ್ಟಗೆ ಬಡಿಸಬಹುದು.
- ಇದೀಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಬಹುಧಾನ್ಯ ದೋಸೆಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ
- ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
- ಈ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
