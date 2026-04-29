ಬೇಸಿಗೆಯ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ತಂಪಾದ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ (Getty Images)
Published : April 29, 2026 at 6:06 PM IST

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು 'ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾವಿನ ಜ್ಯೂಸ್​ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದ ನಂತರ, ಈ ರುಚಿಕರವಾದ ಜ್ಯೂಸ್​ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಜ್ಯೂಸ್​ ತಯಾರಿಸುವುದು. ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್​ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.

ಈ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕರು ಸಹ ಈ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಜ್ಯೂಸ್​ಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ (Mango Concentrate) ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಏಲಕ್ಕಿ (Getty Images)

ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ​ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

ಮಾವು - 8

ನಿಂಬೆ ರಸ - 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್

ಸಕ್ಕರೆ - 8 ಕಪ್

ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್

ಸಕ್ಕರೆ (Getty Images)

ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:

  • ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಎಂಟು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ, ಮಾವಿನ ಪೀಸ್​ಗಳನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ನಯವಾದ ಪ್ಯೂರಿ ಮಾಡಿ.
  • ಇದೀಗ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಕಪ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಿರಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿದ ನಂತರ, ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಮಾವಿನ ಪ್ಯೂರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ.
  • ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಂತರ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು (Getty Images)
  • ಈ ಸಿರಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಗಾಜಿನ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾವು ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಪಾನೀಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
  • ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಈ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ನೀವು ಮಾವಿನ ರಸವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಎರಡು ಚಮಚ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಿರಿ, ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಗೆ ಕೆಲವು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಡಿಸಿ.
  • ನೀವು ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.
  • ನೀವು ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು (Getty Images)
  • ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ತಯಾರಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್ ಸಲಹೆಗಳು:
  • ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮಾಗಿದ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.
  • ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾಧುರ್ಯ ಆಧರಿಸಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೊಂದಿಸಿ.
  • ಈ ಪಾಕವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ನಿಂಬೆ ರಸವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂರಕ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಶೆಲ್ಫ್ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಗಾಜಿನ ಜಾರ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರವೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಣ ಚಮಚವನ್ನು ಬಳಸಿ.

