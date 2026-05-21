ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ರುಚಿಯು ಸೂಪರ್, ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ!
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : May 21, 2026 at 8:54 AM IST
ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಪ್ಯೂರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಮಿಶ್ರಣವು ದಪ್ಪಗಾದವಾದ ಬಳಿಕ, ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ ಹಾಗೂ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಸಾಸ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಲಬೆರಕೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂರಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ವರದಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಬರ್ಗರ್, ಗೋಬಿಮಂಚೂರಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಲಬೆರಕೆ ಸಾಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಲಬೆರಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಶುದ್ಧ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಸ್ಗಳು ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಕೃತಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ರುಚಿಯು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಸಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸಂರಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?:
- ಮಾಗಿದ ಕೆಂಪು ಟೊಮೆಟೊಗಳು- 1 ಕೆಜಿ
- ಸಕ್ಕರೆ- 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ವಿನೆಗರ್- ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಖಾರದ ಪುಡಿ- ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ- 2-3 ಎಸಳು
- ಕಾಳು ಕರಿಮೆಣಸು ಹಾಗೂ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಮೊದಲಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಬೇಕು, ನಂತರ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಬೇಕು.
- ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಮೃದುವಾದ ಬಳಿಕ, ಒಲೆಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ, ಉತ್ತಮವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಯವಾದ ಸಾಸ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಜರಡಿ ಮೂಲಕ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇದೀಗ ತಯಾರಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಉಪ್ಪು, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಾಸ್ ಪ್ಯಾನ್ನ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆರೆಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ, ಸಾಸ್ ದಪ್ಪವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಸುವಾಸನೆಯು ಇಡೀ ಅಡುಗೆಮನೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ.
- ಸಾಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ದಪ್ಪಗಾದ ಬಳಿಕ, ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
- ವಿನೆಗರ್ ಸಂರಕ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಾಸ್ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಇನ್ನೂ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.
- ಸಾಸ್ ತುಂಬಾ ದ್ರವವಾಗಿ ಉಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ನೀವು ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಒಲೆಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹಾಗೂ ಒಣ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಸ್ ಅನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಈ ಸಾಸ್ 2ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಮಕ್ಕಳ ತಿಂಡಿಗಳು, ಸಮೋಸಾ, ಪಕೋಡ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
