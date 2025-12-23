ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ: ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿ ನೋಡಿ
How to make Tomato Coconut Chutney: ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಟೊಮೆಟೊ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ (ETV Bharat)
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇದ್ದರೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಟ್ನಿ ಬಿಸಿ ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಲು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಟೊಮೆಟೊ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಚಟ್ನಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ಉಪಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಚಪಾತಿಗಳೊಂದಿಗೂ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಚಟ್ನಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಟೊಮೆಟೊ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:
- ಎಣ್ಣೆ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ - 1 ಕಪ್
- ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 10
- ಟೊಮೆಟೊ - 5
- ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಧನಿಯಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಅರಿಶಿನ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:
- ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಸಿವೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕಡಲೆಬೇಳೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 3
- ಕರಿಬೇವು - 2 ಚಿಗುರು
- ಇಂಗು - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಟೊಮೆಟೊ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮೊದಲಿಗೆ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಇದೀಗ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರೆ ಇಡಿ. ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೆಂಗಿನ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಕೊಬ್ಬರಿ ಪೀಸ್ಗಳು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪೀಸ್ಗಳು, ಜೀರಿಗೆ, ಧನಿಯಾ ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಟೊಮೆಟೊ ಪೀಸ್ಗಳು ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ, ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟಿರುವ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಟೊಮೆಟೊ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಶ್ರಣ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ, ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಿಸಲು ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹುರಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ.
- ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಕೊನೆಗೆ ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಚಟ್ನಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಈಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಟೊಮೆಟೊ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ :
- ನೀವು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುವ ಮಸಾಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಈ ಚಟ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
- ಚಟ್ನಿ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರಬಾರದು ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಒರಟಾಗಿ ರುಬ್ಬಬೇಕಾಗಿತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಬಹುದು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚೂರುಗಳನ್ನು ರುಬ್ಬುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.
